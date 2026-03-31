Pérez Llorca: "La jueza ha cambiado de opinión, y yo lo respeto, igual que cuando dijo a Mazón que se personase si quería"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en expresar su "respeto" a las decisiones judiciales en torno a las investigaciones sobre las responsabilidades en la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y, especialmente, en la implicación de Carlos Mazón. Poco después de trascender que la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado los argumentos que sostienen la petición de personación que había presentado el abogado del expresident Mazón, el actual jefe del Consell ha declarado a los periodistas que su actitud es la de "muchísima cautela y nuchísimo respeto por todas las investigaciones judiciales". "Si me dicen que la jueza ha dicho que no se puede personar [en alusión a su antecesor], no tengo nada más que añadir", ha sentenciado. Pero inmediatamente ha añadido: "Recuerdo que la jueza dijo hace unos meses que el señor Mazón si quería que se personase y respeté su decisión. Si ahora la jueza ha cambiado de opinión también respeto su decisión". "No soy quien para cuestionar estas decisiones que se toman", apostilló el titular del Consell.

Pérez Llorca aseguró que como presidente y sobre todo, "como valenciano que soy también, quiero que se sepa la verdad, que se conozcan los hechos y se actúe con cierta celeridad". Para el inquilino del Palau, "eso es importante, llevamos más de un año y medio desde que pasó la dana y es bueno que se vaya sabiendo exactamente todo lo que pasó".

Sin novedad sobre el acta de Mazón: no se la reclama

El president no dejó pasar la ocasión de recordar el pronunciamiento del TSJ valenciano cuando devolvió la causa a la jueza de instrucción y rehuyó hacerse cargo de la misma imputando al ex presidente y diputado. "Sí quiero recordar -agregó Llorca- que hay un dato objetivo, que es que el Tribunal Superior de Justicia ha decidido por unanimidad de todos los jueces que el señor Mazón no puede estar imputado". "Y miren, yo mostré el mismo respeto cuando la jueza consideró que debía imputarse al señor Mazón que cuando el TSJ dice que no se le puede imputar ni investigar", ha comentado.

Sobre el cambio de estrategia judicial de Mazón, quien pretende personarse en la causa que se sigue en el juzgado de Catarroja, su sucesor en el cargo ha manifestado una rotunda abstención: "No tengo nada que valorar a ese respecto. Primero porque no tengo la formación suficiente para hacer una valoración técnica y por eso todo mi respeto a lo que pasa en el procedimiento judicial".

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No ha cambiado un ápice su negativa a reclamarle a Mazón el acta de diputado en las Corts, lo que implicaría perder su estatus de aforado. Es lo que le exigen desde las asociaciones de víctimas de la dana y desde los partidos y grupos parlamentarios de la oposición. En ese punto, el presidente sacó a colación a Mònica Oltra. "Parece que el partido que ha decidido que puede ser candidata una persona que se sienta en el banquillo por estar acusada de los abusos a un menor [en alusión a las acusaciones de encubrimiento de los abusos, no de los abusos en sí] decide si tengo que quitar el acta o no", ha declarado el jefe del Consell. Para concluir, una vez más: "Miren, las actas ni las pone un político ni las quita un político, las deciden los ciudadanos cuando votan y yo a eso he de mostrar muchísimo respeto".