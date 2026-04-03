Mompó refuerza la gestión cultural de la Diputación de València con la exnúmero dos de Mazón

Más cambios en el área de Cultura de la Diputación de València, que desde hace semanas se encuentra en combustión por la reestructuración acometida en este departamento estratégico, entre profundos movimientos de personal y en la orientación museística, especialmente en el MuVIM.

La que fuera secretaria autonómica de Cultura bajo la Presidencia de Mazón, Pilar Tébar, aterriza en la Diputación de València para reforzar la gestión cultural que dirige el diputado Paco Teruel. Lo hace como asesora del PP, a través de una plaza de coordinadora de grupo que estaba libre desde hace meses.

Tébar ha desarrollado el grueso de su carrera profesional principalmente en Alicante. Gestora cultural, conservadora, investigadora, crítica de arte y jurado, fue directora cultural del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert desde 2021 a 2023, cuando Carlos Mazón presidía la Diputación de Alicante y a quien acompañó en su salto a la Generalitat.

Ahora llega a la institución provincial de València en un momento en que el equipo de gobierno de PP y Ens Uneix pretende reorientar la política cultural. Por una lado, acercando la oferta a las comarcas; por otro, reorientando el MuVIM para dar mayor protagonismo al ingente patrimonio artístico propio que atesora la diputación.

Y esa transición de modelo no está siendo precisamente plácida. Tras dos años y medios de continuidad en este área respecto a los anteriores gobiernos progresistas, el invierno ha sido de gran tensión en la casa. La reestructuración acometida a través del área de Recursos Humanos, dirigida por la vicepresidenta Reme Mazzolari, ha provocado un importante malestar interno, así como acusaciones políticas y sindicales de «purgas» ideológicas. Uno de los cambios más relevantes ha sido el relevo al frente del MuVIM, que ha estado dirigido desde hace años por Rafa Company. Vendrán más cambios, entre otros en la Institució Alfons el Magnànim, la editorial provincial. Todos los museos de la institución dependerán ahora del diputado de Cultura.

Varios cambios desde 2023

Tébar es actualmente personal eventual (asesora) en la Conselleria de Presidencia, cargo al que accedió en diciembre de 2025 tras ser cesada como secretaria autonómica de Cultura, después de que esta conselleria dejara de estar dirigida por su amigo José Antonio Rovira y pasara a manos de Carmen Ortí, todo ello en el contexto de la salida de Carlos Mazón de la Generalitat.

En julio de 2024, cuando Vicente Barrera abandonó la Vicepresidencia y la Conselleria de Cultura por orden de la dirección nacional de Vox, también salió Paula Añó, cuya designación había respondido más a su perfil combativo contra el independentismo catalán que a su experiencia en gestión cultural. Parte del sector recibió entonces con cierto optimismo el nombramiento de Tébar, hasta entonces directora general de Patrimonio, con trayectoria en gestión cultural y crítica de arte, y un talante más conciliador que el de su antecesora.

Sin embargo, más allá de su perfil profesional, pocos imaginaron —ni siquiera ella, pese a su relación personal con Rovira en Alicante— que acabaría asumiendo la máxima representación de la Generalitat ante el sector cultural valenciano. Fue además la encargada de diseñar y activar la agenda cultural autonómica, ante la escasa implicación directa de Rovira en la gestión cotidiana de la conselleria.

Como principal rostro institucional en inauguraciones y actos culturales, Tébar también tuvo que afrontar las tensiones con instituciones y colectivos profesionales, en un contexto marcado por recortes, retrasos y reducción de inversiones en artes escénicas, visuales, música y cine, agravado por el impacto de la dana.

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Direcciones del IVAM y Consorci

Pese a su perfil conciliador, dejó el cargo sin lograr reconducir el desencuentro con el sector cultural valenciano. Sí lograron, no obstante, encauzar las direcciones del IVAM y el Consorci de Museus, que habían quedado descabezadas durante la etapa de Barrera. En el caso de Tébar, también participó, junto a Carlos Mazón, en la selección de las pinturas de Sorolla destinadas a la futura sede de la Hispanic Society en el Palacio de las Comunicaciones, prevista para 2027.