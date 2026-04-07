De Elda a Dénia: el concurso de méritos busca 720 médicos para zonas turísticas y 111 en el interior

La Conselleria de Sanidad pretende cubrir hasta 831 vacantes médicas en zonas de difícil cobertura a través de un concurso de méritos o lo que es lo mismo sin hacer que los candidatos hagan un examen o pasen por un concurso-oposición. Estos puestos se concentran en dos áreas geográficas bien diferencias. La primera son los departamentos de salud en zonas turísticas, especialmente en la provincia de Alicante, que esperan cubrir 720 plazas de facultativos, tanto en hospitales como en centros de salud. Y la segunda son las comarcas de interior de la provincia de Valencia, las más despobladas, donde se ofertan 111 puestos.

La oferta del concurso de méritos ofrece puestos en seis departamentos de salud diferentes -los de Elda, Dénia, Orihuela, Torrevieja, Vinaròs, Ontinyent, Requena- y el área de salud de Ademuz, en la que hay cinco en liza, cuatro de médicos de Atención Primaria y una de Pediatría para el ambulatorio. De todos ellos, es el de Elda donde más facultativos faltan al lanzarse 184 vacantes para adjudicar en el concurso. Le siguen en número descendente Orihuela (168), Elda (157), Dénia (122), Vinarós (89), Requena (62) y Xàtiva-Ontinyent (26).

Estos departamentos dan asistencia a un total de 1,5 millones de valencianos y valencianas, según las cifra oficiales de la Memoria de Gestión 2024 de la Conselleria. No es una cifra baladí porque corresponde al 28,3 % del total de la población de la Comunitat Valenciana, por lo que la ausencia de médicos afecta a más de un cuarto de los residentes. Más allá de la creencia inicial, no es solo la ciudadanía de los pueblos más pequeños o remotos la que padece está falta de profesionales; lo son también todos los valencianos de esas zonas porque los hospitales también tienen vacantes por cubrir.

Un paciente en el consultorio de Jalance, en zonas de interior del departamento de Requena. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

De hecho, siete de cada 10 plazas de difícil cobertura del concurso son para puestos en los hospitales -son 559- y solo un 30 % los son para centros de salud, consultorios auxiliares o centro de planificación familiar. Llaman la atención centros como el de Torrevieja, con 141 vacantes; Orihuela, con 116, o Elda, con 115. Con unas cifras menores, pero también llamativas, está el hospital de Dénia, lejos de podérsele calificar de comarca remota, con 76 plazas médicas libres y 46 en sus ambulatorios.

Medicina Familiar y Urgencias, las más necesitadas

¿Y qué ocurre por especialidades? Sin duda, la de Medicina Familiar y Comunitaria es la más numerosa en el concurso de méritos con 186 vacantes. No es sorprendente porque la bolsa de la especialidad está vacía desde hace años y, aunque son la que más MIR tiene cada año, no siempre se ocupan todas las plazas formativas. Es, también, una de las menos reconocidas en cuanto al sueldo y prestigio.

En segunda posición, con la mitad de vacantes, se encuentran las 99 plazas de Médico de Urgencia Hospitalaria. Esto significa que, hasta ahora, los servicios de los hospitales de estos cinco departamentos están funcionando con menos profesionales de los previstos, con las consecuencias de sobrecarga de trabajo para el personal y de peor calidad asistencial para los pacientes. Las estadísticas son significativas en los hospitales de Torrevieja, donde hay 26 vacantes; Orihuela, 21; Elda, 19; o Dénia, 16. Se trata de zonas con gran afluencia de turistas en periodos vacacionales; si ya es habitual que un valenciano acuda a Urgencias por la saturación de Atención Primaria, los turistas son mucho más proclives a presentarse a su puerta ante cualquier cuadro médico, sea leve o grave.

El concurso busca atraer masivamente a especialistas de Psicología Clínica, con 66 puestos; Pediatría en Atención Primaria, con 53; Psiquiatría (46), Medicina Interna (45), Radiodiagnóstico (25) u Oncología Médica (16). Pero también es una posibilidad de convertirse en funcionario de la Generalitat Valenciana para urólogos, con 10 puestos; nefrólogos, oftalmólogos y obstetras con nueve plazas, respectivamente.

Sin examen

Un total de 2.619 facultativos concurren en el proceso, por lo que lo esperable es que la mayoría de puestos acaben cubriéndose, si no todos. Dependerá de la cantidad de profesionales de cada especialidad que se hayan presentado. Según publicaba Levante-EMV este lunes, hay plazas que tienen hasta 102 candidatos, como es el caso del puesto de médico de Atención Primaria en Alcalà de Xivert. Los aspirantes pueden postularse solo a las plazas -no solo a una- que más interés les generen.

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A falta de la resolución del proceso y saber cuántas vacantes acaban cubriéndose, Sanidad califica el proceso de "éxito". La de adjudicar plazas sin oposición es un proceso ya testado en la estabilización de los interinos hace menos de un año y una fórmula que el departamento de Marciano Gómez quiere explotar en el futuro. Lo anunció el conseller durante su discurso en el acto de toma de posesión de Mercedes Hurtado como presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), donde explicó que se convocarían procesos similares a lo largo de este 2026.