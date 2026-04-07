Un jefe de Bomberos revela que en la dana el Magro inundaba "todo a su paso" dos horas antes del ES Alert

La jueza de la dana sigue recabando datos sobre las inundaciones del fatídico 29 de octubre de 2024, sobre todo en relación al eje de la investigación: la falta de avisos a la población. La magistrada ha incorporado al sumario un documento elaborado por un jefe de Bomberos, que pasó a declarar como testigo el pasado Lunes Santo. En él, el jefe de la unidad de Bomberos Forestales de Alzira detalla minuto a minuto la actuación de los efectivos en la zona de L'Alcúdia y Carlet durante las horas más críticas de la catástrofe y revela que ya a las 18 horas de la tarde, los problemas se cernían sobre los municipios próximos al río Magro.

Son tres páginas que el jefe remitió a la empresa pública de bomberos, la SGISE, y más tarde a la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, cuando esta le adelantó que iba a ser llamado a declarar como testigo. En ellas, defiende el trabajo de la unidad bajo su "responsabilidad absoluta" y sostiene que "todo lo que se hizo fue consensuado e informado a la central de bomberos y al respectivo mando del Consorcio [Provincial de Bomberos]". También dice que él mismo puso "en conocimiento lo que podría pasar aguas abajo" y solicitó que se movilizara "alguna unidad más por lo que pudiese pasar". Algo que no ocurrió: "No sabemos si por lo ocurrido en la autovía, que es cierto que estaba completamente colapsada, no se pusieron en marcha".

Según el relato del jefe de la unidad, aquella tarde sobre las 18 horas, se desplazó con agentes a la entrada de l'Alcudia. El problema era que el río Magro se encontraba "en plena crecida" e "inundando todo a su paso". Eso, recordemos, más de dos horas antes de que la Generalitat Valenciana enviara la alerta ES-Alert a la población, que no llegó a los terminales hasta as 20.11 horas, cuando ya era demasiado tarde para muchas de las 230 víctimas mortales.

A aquella hora, dice el documento aportado a la investigación, la CV-50 estaba "cortada" hacia Carlet, colapsada por "todo el material de las fábricas" y el agua que inundaba "toda la calzada con más de 200 metros de ancho". Fue en ese momento cuando los bomberos escucharon los gritos de varios niños que pedían ayuda. Según el informe, la unidad "se metió en plena corriente" para auxiliarlos y los puso a salvo antes de retirarse a zona segura. Acto seguido, procedieron a cortar la carretera ante el grave riesgo que suponía para los conductores que continuaban circulando por la vía.

Antes de la división de la unidad, la jornada ya había acumulado intervenciones de distinta naturaleza. En realidad, la jornada de la unidad había empezado a las 9.30 de la mañana y, tras apoyar en un achique en Alzira, se movilizó sobre las 12.45 horas al puente situado entre Carlet y Benimodo, en el Riu Sec, para revisar el nivel del agua. Un punto donde "no hay escalas", por lo que los agentes decidieron explorar el cauce aguas arriba y aguas abajo. Fue durante ese reconocimiento cuando encontraron un tráiler abandonado en una rambla sin rastro de su conductor y empezaron su búsqueda sin éxito.

Esta unidad es la que acompañó a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, que quería examinar la situación de los cauces in situ junto a los bomberos. "Me voy a Carlet para que se los vea con bomberos forestales", le dijo en un whatsapp la responsable al president de la Generalitat, Carlos Mazón. Una visita que, según defendió Pradas en el Congreso, no era para "hacerse la foto" como dijeron algunos de los diputados, sino para atender la emergencia de primera mano. Pradas se desplazó hasta el Ayuntamiento de Carlet y la unidad fue a recogerla para acompañarla a revisar el estado del río Magro y el Riu Sec para explicarle la situación sobre el terreno. "Ambos ya en ese momento habían crecido más de 1,5 metros de su nivel", explica el informe al respecto.

Más tarde, y tras devolver a la responsable de Emergencias, el documento expone que la unidad salió "a zona segura por subida de nivel de agua" y a las 18 horas constató la "plena crecida" del Magro que lo inundaba "todo a su paso". Hora y media después, la unidad se dividió: unos se adentraron con la autobomba en L'Alcúdia y realizaron entre 20 y 30 intervenciones dentro de la localidad, "muy comprometida y muy peligrosa para la población", y otros dos efectivos, junto a un coordinador, trabajaron en la extracción de vehículos atrapados en un aparcamiento que se anegaba por momentos, además de desatascar alcantarillas, trasladar personas y atender viviendas y bajos inundados.

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Cuando llegó el aviso del coordinador sobre una nueva crecida importante, la unidad inició la retirada. Y tras reunirse con el coordinador y un técnico del Consorcio Provincial de Bomberos, y ante la imposibilidad de seguir actuando dada "la envergadura del desastre", los efectivos fueron relevados a la residencia de Carlet sobre la una de la madrugada para un descanso activo. Aunque la jornada aún no habría terminado: a las 7 horas, cuando la unidad se dirigía de regreso a su base, unos vecinos les alertaron de que no se sabía nada de una familia con dos niñas menores que vivía en una zona rural. La familia fue rescatada con éxito junto a la Guardia Civil.