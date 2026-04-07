Unos jóvenes se graban cruzando unas vigas metálicas ubicadas a gran altura en el centro comercial de Xàtiva

Desgraciadamente, es una situación que cada vez sorprende menos. La generalización de las redes sociales entre los más jóvenes ha conllevado que en algunas ocasiones se compartan imágenes de situaciones imprudentes. La idea de protagonizar situaciones de riesgo entre los jóvenes usuarios y grabarlas para compartirlas en las redes sociales forma parte del "pan de cada día". Así ha pasado recientemente en Xàtiva, donde un grupo de jóvenes se ha grabado cruzando una viga metálica situada a notable altura en la zona descubierta del centro comercial Plaza Mayor, emplazado a las afueras de Xàtiva.

"No hay huevos"

El vídeo, que acompaña estas líneas, muestra como uno de los jóvenes no duda en saltarse un único elemento para realizar su "hazaña", mientras un compañero le graba y le espeta "no hay huevos". Así, el protagonista del vídeo cruza de parte a parte mientras sus amigos corean "la manta al coll, el cabasset" y le jalean. Después, vuelve a cruzar e, incluso, se queda parado en medio de la estructura metálica.

Compartido en redes

El incidente ha sido compartido de forma reciente en la red social Instagram. El protagonista parece salir indemne de su "peripecia", pero una ventolera o un resbalón podrían haber sido fatales. El centro comercial de Xàtiva cuenta con cámaras de vigilancia en algunas de sus zonas, pero no se ha confirmado que la "hazaña" haya quedado grabada.

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Otras modas virales

En los últimos dos días ha empezado a viralizarse un vídeo compartido en las redes sociales, entre la curiosidad y la indignación, de una mujer corriendo por las vías del tranvía de Metrovalencia tras su teléfono móvil, fijado con cinta aislante en el frontal del convoy. La joven corre cerca del tren hasta que este se va alejando mientras las graba esforzándose en vano por llegar a su dispositivo. Un comentario superpuesto en la imagen dice: “Girl did you get your phone back”. La corredora dice estar en shock por haber perdido su teléfono pero el vídeo se resuelve con el conductor del tranvía recuperando el móvil y entregándoselo a su propietaria con un lacónico “gracias