El nuevo currículum de Bachillerato borra la "literatura catalana" y detalla la nueva optativa de Unión Europea

Mercé Rodoreda, Salvador Espriu o Ramón Llull podrían estar un paso más cerca de quedarse fuera de las aulas valencainas. Son tres autores que hasta ahora formaban parte de las lecciones en Bachillerato en la asignatura de Valenciano, que incluso han sido objeto de pregunta en el examen de la PAU, pero que podrían estar ante su penúltimo curso como parte del plan docente autonómico ante la aprobación del nuevo currículum de Bachillerato del que desaparece una expresión: "literatura catalana".

Así consta en el borrador que la Conselleria de Educación ha publicado como parte del periodo de audiencia e información pública para impulsar el nuevo decreto. Este modifica el vigente con el Botànic, de 2022, y deja en el aire la enseñanza de los autores de Baleares y Cataluña, sobre los que el Ejecutivo autonómico había planteado un veto, aunque posteriormente se ha matizado asegurando que se deja en elección de los centros. No obstante, para ello, el paraguas habilitado por la Generalitat ha perdido amplitud.

Hasta ahora, la competencia literaria instaba a los alumnos a "leer, interpretar y valorar críticamente obras literarias de autoras y autores en lengua catalana y castellana", reconociendo la realidad de un ámbito lingüístico compartido más allá de los límites territoriales de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el nuevo texto que entrará en vigor el próximo curso sustituye esta visión global por una "lectura de obras relevantes de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores valencianos".

Esta descripción de objetivos generales se concreta en etapas concretas. Así, se pasa de la "lectura guiada de obras relevantes de la literatura catalana y española desde la Edad Media hasta el siglo XIX" o desde el siglo XIX hasta la actualidad", una para el primer curso de Bachillerato y la segunda parte para segundo; a una "lectura de obras relevantes de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores en valenciano, en torno a los siguientes movimientos literarios: La Renaixença; La Posguerra y Literatura contemporánea desde los años 60 hasta la actualidad".

Imagen de la inauguración en el IES Font de Sant Lluís de un mural exterior. / JM López

Más allá de la literatura, el antiguo currículum reconocía el ámbito lingüístico del catalán para hablar también del aprendizaje como punto de conocimiento de las "variedades geográficas del catalán y el español". Esta referencia se elimina en el nuevo decreto, que todavía no ha sido aprobado y que por su parte llama a llevar a cabo un "estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en América" así como "de las principales variedades dialectales del valenciano". También destaca la necesidad de "reconocer y valorar las lenguas de España y sus variedades dialectales", circunvalando el conflicto de la denominación.

Así será la nueva optativa

Pero además del conflicto por los autores, la redacción del futuro nuevo decreto trae la concreción de la nueva optativa: Unión Europea. Esta se podrá elegir en aquellos centros educativos que la oferten en alguno de los dos cursos de Bachillerato y se impulsa "con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes de los centros educativos y su interés cada vez mayor por iniciar procesos de internacionalización; y por otra parte, para fomentar la ciudadanía europea y los valores comunes del proyecto europeo".

En concreto, la nueva asignatura se compondrá de cinco bloques. El primero será "la construcción de la Unión Europea”, para analizar el origen y la evolución desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad; el segundo será sobre las propias instituciones y las normas que emanan de la UE; el tercer bloque se dedicará a los derechos y deberes de la ciudadanía europea; el cuarto apartado "aborda los saberes básicos sobre las posibilidades presentes y futuras que la Unión Europea ofrece en el ámbito académico, laboral o del voluntariado" mientras el quinto se centra en la Comunitat Valenciana y el impacto que tiene pertenecer al club de los 27.

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Esta asignatura la impartirán aquellos profesores que cuenten con especialización en Economía; Formación y Orientación Laboral; Geografía e Historia, aunque el decreto especifica que en los centros en los que haya profesorado de la especialidad de Geografía e Historia, Economía y Formación y Orientación Laboral, se debe seguir este orden de prelación. Por su parte, en los centros privados, esta podrá ser impartida "or cualquier docente que acredite formación suficiente en la materia según se define esta en la normativa básica reguladora de las titulaciones del profesorado para ejercer la docencia" en estas instalaciones.