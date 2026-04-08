Problemas con la campaña de la renta en la Comunidad Valenciana: Renta Web aún no permite aplicar las deducciones de las gafas o el gimnasio

El primer día de la campaña de la renta está resultando en un gran chasco para muchos contribuyentes de la Comunidad Valenciana. Para sorpresa de la mayoría de ellos, el programa Renta Web no permite aplicar las deducciones autonómicas por gastos sociosanitarios, como las gafas, el recibo del gimnasio o el dentista.

En su lugar, cuando intentan acceder al apartado correspondiente aparece un letrero que avisa de que la casilla está "inhabilitada temporalmente por la tramitación de modificaciones en la normativa de su Comunidad Autónoma".

El mensaje hace referencia a las actualizaciones que ha realizado la Generalitat para elevar de 32.000 a 60.000 el límite máximo de renta para los contribuyentes que quieran aplicarse esta reducción, en el caso de la declaración individual, y de 48.000 a 78.000, en el caso de las conjuntas. Una iniciativa con la que el Consell pretende que hasta 300.000 personas más puedan aplicarse estas deducciones.

Además, tampoco aparece la nueva deducción para el fomento de la música, que permite deducir hasta 150 euros por la compra de instrumentos y partituras, la tasa del conservatorio o la cuota de la banda de música.

No ha llegado a tiempo

El problema ha estado en el calendario que ha seguido la Generalitat para aprobar estas modificaciones, que ha impedido incorporarlas al programa Renta Web antes del inicio de la campaña. El Consell dio luz verde al aumento del límite de renta el 27 de febrero, pero no se convalidó en las Cortes hasta el pasado 26 de marzo y no ha sido hasta este miércoles, 8 de abril, cuando se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que marca su entrada en vigor. Esto ha impedido que los informáticos de la Agencia Tributaria pudieran incorporarlo como corresponde en Renta Web. Y algo similar ha ocurrido también con la nueva deducción para el fomento de la música.

Desde la AEAT, señalan que no pueden modificar el programa si los cambios no son firmes, lo que habría obligado a mantener las deducciones en el programa con los límites anteriore. Por eso, para evitar el daño que se podría haber ocasionado a los contribuyentes, se ha optado por deshabilitar la casilla hasta que la situación estuviera clara.

En cuanto a los plazos para que el problema se soluciones, desde la Agencia Tributaria aseguran que "será lo antes posible", aunque no se atreven a facilitar una fecha, ya que antes de lanzarlo definitivamente se deben realizar las correspondientes pruebas para evitar que el programa falle, algo que supondría un problema aún mayor, dadas las fechas, con la campaña recién iniciada.

Calendario de la campaña de la renta. / Mediterráneo

Tanto en el manual de renta de la Agencia Tributaria, como en el propio programa Renta Web están advirtiendo mediante avisos de esta circunstancia, emplazando a los contribuyentes que quieran aplicarse estas deducciones a presentar la declaración pasados unos días, cuando ya estén disponibles las casillas.

Así, desde el Ejecutivo valenciano aseguran que, una vez que se solucione el problema se habilitará para las nuevas deducciones (en el caso de la Comunidad Valenciana la referente al fomento de la música) la casilla ‘Otras deducciones’, mientras que en el caso de las deducciones modificadas (la ampliación de los niveles de renta en las sociosanitarias y deportivas) se actualizarán los cálculos.

El departamento que dirige José Antonio Rovira recalca, además, que esta incidencia no es exclusiva de la Comunidad Valenciana, ya que la propia Agencia Tributaria ha informado de que esta circunstancia también se ha producido en Castilla-La Mancha, donde se han introducido dos deducciones nuevas y se han modificado otras cinco.

Las deducciones

La normativa autonómica permite deducir hasta el 30 % del gasto en salud bucodental, hasta un máximo de 150 euros; el 30 % del coste de gafas y lentillas, hasta 100 euros; el 30 % del gasto en salud mental, con límite de 150 euros; hasta 100 euros por tratamientos de enfermedades raras o para quienes sufren Alzheimer; y hasta el 30 % de la cuota del gimnasio, con 150 euros de máximo.

A todas estas, además, este año hay que sumar la nueva deducción para el fomento de la música, que permite deducir hasta 150 euros por la compra de instrumentos y partituras, la tasa del conservatorio o la cuota de la banda de música.

En total, la Generalitat asegura que más de un millón de ciudadanos de la Comunidad Valenciana podrán beneficiarse de estas medidas.