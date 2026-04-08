El PSPV pide la imputación de dos ex altos cargos de Mazón por la filtración de la llamada de la dana para perjudicar a Aemet

La causa que investiga la filtración y manipulación de una llamada entre el 112 y Aemet el día de la dana avanza a paso lento pero firme. El PSPV, personado como acusación popular en la instrucción que sigue el juzgado de Instrucción 6 de Llíria, ha solicitado la imputación de dos de los altos cargos que formaban parte del Gobierno valenciano entonces. Se trata del ex subsecretario de la Conselleria de Justicia, Ricardo García García, y el ex director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Javier Martín Moratilla, quienes han sido señalados por extraer la grabación del circuito interno de Emergencias "por orden de Presidencia". Una grabación que, cabe recordar, acabó en los medios de comunicación manipulada y recortada para cuestionar el papel de la agencia estatal en la batalla por el relato entre el Consell que presidía Carlos Mazón y el Gobierno central de Pedro Sánchez.

El lunes de la pasada semana, declaró como testigo el funcionario de mayor rango del departamento de Emergencias, Jorge Suárez, que en su comparecencia ante la jueza dijo que el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia se personó en el centro de coordinación de emergencias en busca de esa llamada en concreto y dijo que la instrucción venía de Presidencia y que era "urgente". Según Suárez, García no identificó quién en concreto había dado la orden pero entró en la sala donde se almacenaban las llamadas y no se marchó hasta dar con la grabación. Y lo hizo sin orden escrita, sin justificación y sin firmar ningún documento.

Antes, dijo, Martín Moratilla había solicitado la transcripción completa de la llamada entre la operadora de Aemet y la del 112, pero una vez el subsecretario de Justicia se llevó el archivo de la grabación en un pendrive, la petición de la transcripción decayó. Aún así, Suárez confesó que había sido algo insólito: "Nunca se había pedido una grabación de esta manera por parte de un alto cargo", apuntó en su declaración, según fuentes presenciales.

Así pues, el PSPV ha pedido a la jueza que declare como investigados a los dos ex altos cargos, que salieron del Consell al poco tiempo de conocerse su posible participación en los hechos aunque la Generalitat Valenciana adujo una reorganización interna para justificar los respectivos ceses. La acusación de los socialistas argumenta que, tal como declararon las dos operadoras implicadas en la llamada, "en ningún momento se autorizó su difusión" y que "nunca había sucedido nada semejante", a juzgar por la testifical de Suárez.

El ex director general de Emergencias y Extinción de Incendios de la Generalitat Valenciana, Alberto Javier Martín Moratilla / ROBERTO PLAZA / Europa Press

El escrito, al que ha tenido acceso este diario, abunda en que "únicamente había interés por obtener dicha llamada de las innumerables que se produjeron el 29 de octubre", más de 20.000 en toda la jornada, y precisamente esa grabación fue "la que apareció filtrada en los medios de comunicación" plasmadas en noticias que a continuación difuendieron cargos del PP e incluso del entonces president, Carlos Mazón, para atacar a la Agencia Estatal de Meteorología.

En la versión recortada que se publicó inicialmente, la técnico de Aemet decía que no iban a "marear con más avisos", que se había confirmado los de la mañana y que las precipitaciones máximas "irían hacia el norte y hacia el interior", pero nada más. Lo cual servía para abonar el relato de la Generalitat Valenciana acerca del supuesto "mareo" e incorrección de las predicciones de la agencia. Pero en el audio completo se escucha a la técnico de Emergencias preguntar sobre las zonas de mayor complicación, señalando el "interior norte" como dirección de las precipitaciones. Tras perguntar a la funcionaria de Aemet por el momento de mayor complicación, esta le responde: "A las 3 de la tarde empezará lo peor como hasta allá a las 6 de la tarde". Unas horas que coinciden en buena medida con las importantes precipitaciones que se produjeron posteriormente y que causaron la inundación.

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La instrucción, abierta tras una denuncia de la Fiscalía a partir de un escrito de la Aemet, sigue por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos porque las llamadas del 112 solo pueden utilizarse "a los estrictos fines" de la gestión de una emergencia y extraerse si lo pide un juzgado. Sustraer la información de ese circuito para otro uso es ilegal. Así que la jueza de Llíra indaga quién ejecutó la filtración.