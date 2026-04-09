Camps 'retruca' a Baldoví: autoriza a la Generalitat a desglosar sus gastos de expresident y pide saber los de Compromís

Truc y 'retruc' entre Joan Baldoví y Francisco Camps por los gastos como expresident de la Generalitat con Juanfran Pérez Llorca de por medio. Si por la mañana el síndic de Compromís ha presentado en las Corts una batería de solicitudes de documentación reclamando conocer el detalle de lo que se ha gastado el político del PPCV en la oficina que tiene como exjefe del Consell, por la tarde, Camps ha replicado autorizando al actual inquilino del Palau a publicarlos y, de paso, ha reclamado conocer los hechos por el portavoz valencianista y todos sus diputados.

El choque entre Compromís y Camps viene de lejos, muy lejos, no obstante, el último episodio viene vinculado a los gastos de gasolina de quien quiere volver a dirigir el Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Fueron, según denunció Baldoví, unos 15.000 euros en un año en el combustible del coche al que tiene derecho Camps como expresident, una cifra que el exjefe del Consell ha negado, rebajándola hasta los 4.000 euros y dejando entrever que podría haber un uso fraudulento "de terceros".

Con esa duda sobrevolando y Llorca que aseguró la semana pasada en las Corts que se abriría una investigación al respecto, este jueves Baldoví ha reclamado en la cámara autonómica la "relación detallada por mes y subconcepto", las "hojas de liquidación" de las dietas así como la "copia literal y completa de cualquier factura, tiquet o documentación" de Camps en esta oficina. Y apenas unas horas después de esta exigencia y antes de cualquier respuesta de la Generalitat, ha sido el señalado el que ha contestado aceptando el envite con una solicitud similar.

En un documento que ha registrado electrónicamente Camps en Presidencia de la Generalitat, y al que ha tenido acceso este periódico, el exjefe del Consell da su "absoluta autorización al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana para que, del mismo modo que ha hecho con las anteriores peticiones, dé al señor Baldoví el desglose de los gastos de la oficina del expresiente Camps (gastos validados por dicha Presidencia)".

Camps niega los 15.000 euros en gasolina y siembra dudas sobre el control del gasto a los expresidents: "Aquí ha pasado algo" / Fernando Bustamante

Claro que el escrito no se queda ahí y en su solemne "solicito" le pide a la Generalitat obtener "al mismo tiempo el desglose de los gastos en que el señor Baldoví haya incurrido en todos los ámbitos de su labor como portavoz del grupo parlamentario Coalició Compromís y como diputado autonómico, así como del resto de diputados autonómicos del Grupo Parlamentario Coalició Compromís, indicando dietas, comidas y viajes con justificación del motivo de los mismos durante la legislatura en curso".

Sistema preventivo

Así, la rivalidad entre la coalición de izquierdas y el exjefe del Consell se mantiene aún con Camps fuera de los cargos institucionales y en plena carrera por volver a situarse en la primera línea del PPCV. Es más, parece que la denuncia que Compromís hizo sobre los gastos de gasolina de Camps pueden servir a quien estuviera al frente del Gobierno valenciano ocho años para tomar brío político.

En este sentido, la misiva no es solo para reclamar los gastos de Baldoví y autorizar remitir los suyos, asegurando que no hay "nada que esconder", sino que también trae la explicación respecto a la polémica de los 15.000 euros en gasolina. Según expone el propio Camps, los kilómetros del vehículo adscrito a su oficina "no se corresponde en absoluto con el gasto de combustible" ofrecido remarcando que la "mera observación del dato, por grosera, tendría que haber parado de inicio cualquier abono".

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De hecho, frente a ello, además de solicitar una investigación al respecto, ha reclamado que "a partir de ahora se ponga en conocimiento de las oficinas de los expresidentes, con la periodicidad que corresponda, la relación y el volumen de los gastos al efecto de que jamás vuelva a producirse una circunstancia similar". Eso, además, se debería sumar a un "sistema preventivo de gasto" dentro de la administració.