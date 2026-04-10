Sanidad multiplica las llamadas para mamografías sin aumentar personal: dos horas de espera y citas a las 21.15

La Conselleria de Sanidad, a través del servicio de Salud Pública, decidió aumentar el número de citas diarias en las Unidades de Prevención del Cáncer de Mama (UPCM) con el objetivo de realizar el cribado del cáncer de mama a un mayor número de valencianas cada día y, de este modo, contribuir a reducir la lista de espera. Esto hace que algunas mujeres sean citadas a las 21.15 horas como le ocurrió a una paciente del departamento del hospital La Fe. La cifra actual de citas diarias es variable dependiendo de cada centro porque no todos tienen doble turno: en algunos, como en Requena, hay solo entre 45 y 55 citas diarias; pero, en otros, como es el de Torrent, la cifra puede ser de hasta 150 cada día, 75 en turno de mañana y 75 en turno de tarde, como consta en un correo al que ha tenido acceso Levante-EMV, en el que se les reprende por citar a menos mujeres de las previstas.

Imagen de la citación para una mamografía a las 21.25 horas, / ED

Desde Sanidad defienden que la "media de mamografías por turno es de entre 45 y 50" realizadas, que son muchas menos de las citadas, y que esta cifra cumple "rigurosamente los estándares marcados por las sociedades científicas". El dato diario se calcula "en función de la participación histórica registrada" en cada centro y con los mismos criterios en todas las UPCM. "Entra dentro de lo razonable para una unidad", añaden.

Consecuencias

El aumento del número de consultas está generando problemas. Es cierto que no todas las citadas acuden, pero sí muchas y estas están padeciendo retrasos o largas esperas de hasta dos horas. Algunas con cita a última hora de cada turno se han ido sin haberse hecho la prueba, lo que les ha obligado a pedir reprogramarla para volver otro día. Como trasladan fuentes de UGT, el descontento está siendo generalizado y, solo en el centro de Torrent, se han registrado 80 quejas en las dos semanas ente fallas y Semana Santa.

Los problemas no son solo para las pacientes, también repercuten en el personal que sufre la sobrecarga de trabajo. La plantilla de cada turno en Torrent está formada por dos técnicos superiores de imagen y un auxiliar administrativo. La instrucción de Sanidad es que se darán 75 mujeres por turno, una orden que ha cambiado al estar uno de los profesionales de baja y ha rebajado esta cifra a 66, solo nueve menos que cuando hay dos técnicos. "Lo lógico sería citar a la mitad de las mujeres si hay un técnico menos -, defiende la delegada sindical de UGT en el General, Lorena Coleno- porque no da tiempo a hacer la entrevista y la prueba a tanta gente. La compañera acaba desbordada".

El cribado del cáncer de mama en el departamento del General se realiza también en el centro de Juan Llorens, pero allí no cuentan con personal administrativo. Cuando se producen problemas con las citas, deben llamar al de Torrent para reprogramar o cancelar la cita. Y esto contribuye a sobrecargar más al personal de este segundo servicio.

Menos demora

El objetivo de Sanidad con el aumento de citas era reducir la lista de espera. El objetivo parece conseguido porque el propio sindicato reconoce un descenso de la demora. Si a finales de 2025 se tardaba un año en obtener una citación, ahora esa espera se ha reducido a solo cuatro meses. A costa del personal de las UPCM. Ante esta situación, UGT ha remitido un escrito a la dirección general de Personal de la Conselleria de Sanidad para denunciar la "sobrecarga laboral" y la "vulneración de los estándares europeos de calidad" del cribado de cáncer. En el escrito, piden una "evaluación de la organización actual del trabajo" y una "revisión del sistema de citación".

En los últimos años, se ha ampliado el rango de edad a los 74 años sin un refuerzo del personal de recursos humanos y, además, critican la imprevisibilidad del sistema y la "incertidumbre organizativa" porque la planificación se realiza basándose en el número de invitaciones realizadas, o sea citaciones, y no por la cantidad de mujeres cuya asistencia haya sido confirmada. En cuanto a la calidad del sistema, el documento recuerda que las guías europeas "advierten expresamente que la organización del trabajo no debe presionar al técnico, ya que repercute en la calidad de la imagen y en la seguridad diagnóstica de la población".

Refriega política

El incremento del número de citaciones se produjo pocos meses después de la polémica porque Sanidad no llamó a 90.000 mujeres a las que debería haber citado en 2024, unas cifras denunciadas por el PSPV. Por su parte, Compromís puso el foco en la calidad de la lectura de estas pruebas diagnósticas y denunció su masiva externalización a centros donde se analizan "en condiciones dudosas".

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La polémica coincidió en el tiempo con la de Andalucía, donde se reveló que no se había llamado a una segunda prueba a las mujeres cuya mamografía era dudosa. El conseller Marciano Gómez achacó este hecho a la dana y anunció un aumento de 11.400 mamografías en 2025 respecto a las del año anterior. Además, anunció un plan en seis fases para mejorar el programa de cribado. Una de sus medidas estrella, que ya en marcha, es el cambio en el sistema de citación: se hará por correo o mensaje de texto telefónico (SMS o WhatsApp) en vez de por carta como hasta ahora. Además, se usará la vía telemática para informar del resultado de la mamografía.