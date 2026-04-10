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Acuerdo Consell y agentes sociales

El Consell anuncia 27 medidas para paliar los estragos de la guerra: de congelar las hipotecas a 100 millones para empresas afectadas

El gobierno autonómico y los agentes sociales acuerdan un paquete de ayudas por valor de 421,26 millones de euros para paliar el impacto económico del conflicto sobre familias y empresas valencianas

Constantino Calero, Ana García, Juanfran Pérez-Llorca y Vicente Lafuente, este viernes tras la mesa de diálogo.

Constantino Calero, Ana García, Juanfran Pérez-Llorca y Vicente Lafuente, este viernes tras la mesa de diálogo. / Levante-EMV

Begoña Jorques

Begoña Jorques

València

El Consell, la patronal y los sindicatos han anunciado este viernes un paquete de 27 medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales que la guerra en Irán deja notar ya en el bolsillo de los valencianos y las empresas de la Comunidad Valenciana. En total, el paquete de medidas supone 421,26 millones de euros.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado algunas de estas medidas, que, según ha dicho, se irán revisando con los agentes sociales según evolucione el conflicto, por lo se tarta de un documento "vivo".

El jefe del Consell ha detallado que del total, 137,96 millones de euros irán destinados a ayudas directas e indirectas; 156,3 millones a la rebaja de impuestos y 130 millones a préstamos bonificados.

De las medidas acordadas, Pérez Llorca ha destacado algunas vinculadas al problema de la vivienda. En este sentido, el presidente de la Generalitat ha anunciado una ayuda directa para las hipotecas que cubra el aumento de los intereses durante los tres meses de vigencia del decreto del Gobierno de España, que rondará los 180 euros por hipoteca y tendrá un coste estimado de 10 millones de euros.

Igualmente, en materia de vivienda se incluyen las nuevas ayudas extraordinarias al alquiler por valor de 15 millones de euros y la revisión al alza de los módulos de VPP para que su construcción siga siendo viable.

Asimismo, se activarán medidas específicas de apoyo a autónomos para amortiguar el incremento de los costes energéticos por cuatro millones de euros y se desarrollará una línea del IVF de financiación bonificada de 100 millones de euros para empresas afectadas por el incremento de los precios.

Además, se pondrán en marcha programas específicos de impulso a la actividad empresarial y a la internacionalización por valor de 54,66 millones de euros y se creará una línea de financiación bonificada de 30 millones de euros para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroalimentarias.

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