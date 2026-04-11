Castellón acoge la primera residencia para atender a sacerdotes con problemas psicológicos

En Les Alqueries, rodeada de campos de naranjos y aroma a azahar, se erige Mosén Sol, la primera residencia para atender a sacerdotes con problemas. La Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos custodia este espacio, en el que presta "un proceso de acompañamiento a los presbíteros que experimentan diversas dificultades en su vida y ministerio", según informa en su página web.

El espacio, un oasis para sacerdotes

Los sacerdotes, como cualquier persona, pueden encontrarse en algún momento de su etapa vital y su ministerio, con la necesidad de hacer una pausa en el camino. Este espacio se convierte en una suerte de oasis donde poder hacer frente a sus dificultades y alcanzar el crecimiento. Problemas psíquicos, adicciones, crisis de fe, soledad, agotamiento emocional... pueden aparecer en seres humanos de cualquier clase, profesión y condición... Una carga aun más difícil de sobrellevar para quienes tienen la misión de procurar auxilio, alivio y guía espiritual.

Fachada de la residencia Mosén Sol en Les Alqueries / TONI LOSAS

Acompañamiento integral

Esta hermandad sacerdotal presta acompañamiento integral a sacerdotes de todas las diócesis de España, aunque también da este servicio a curas que acuden a pasar unos días de descanso o de retiro espiritual, tanto individualmente como en pequeños grupos. Asimismo, el centro brinda asesoría a las diócesis para la formación permanente del clero. Además de atención médica, psicológica y formativa, los sacerdotes residentes tienen la oportunidad de emprender un itinerario para identificar las causas de su crisis. El centro cuenta con el soporte de psicólogos y otros profesionales.

Recuperar la alegría

El obispo de Segorbe Castellón bendijo las instalaciones / DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN

El obispo de Segorbe Castellón, Casimiro López, bendijo las instalaciones el 19 de enero del 2020 con motivo de su remodelación. En ese momento, López consideró "una bendición que en nuestra Diócesis exista la posibilidad de acompañar a los sacerdotes para que se encuentren con el Señor y consigo mismos, y así recuperar la alegría del amor primero”. "Os doy la gracias por ofrecer desde aquí esta oportunidad para que los sacerdotes se puedan reencontrar con el Señor, ellos mismos y su ministerio. Es una bendición", aseveró.

Triple vertiente: psíquica, física y espiritual

Emilio Lavaniegos, director de la Residencia, la definió como “una casa donde los sacerdotes que sienten la necesidad de crecer puedan encontrar los medios para ello a través de un proceso psicológico de maduración personal, un proceso físico para reconciliarse con el propio cuerpo, un proceso espiritual para recuperar la vida espiritual…”, según la web de la hermandad.

El proceso se desarrolla en tres etapas consecutivas: valoración integral, permanencia prolongada de seis meses y un seguimiento de tres años.

Importancia de la escucha

La Residencia Mosén Sol, un oasis para sacerdotes. / Toni Losas

En unas jornadas de vicarios organizadas este año por la Conferencia Episcopal Española, Lavaniegos animaba a los responsables diocesanos en una ponencia titulada Acompañar a los sacerdotes con dificultades especiales a conocer de cerca el estado del presbiterio: "Al final, todas las personas tenemos dificultades graves". Apelaba a actuar de forma preventiva, pues aunque es posible actuar cuando el problema ya ha aparecido, alertó de que cuando la situación es extrema apenas queda margen de actuación, como reflejaba el obispado de Segorbe Castellón en su web.

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Sobre la hermandad

La Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos se autodefine como una asociación de sacerdotes seculares que concreta y actualiza la fraternidad sacerdotal. Fundada en 1883 por el beato Manuel Domingo y Sol (conocido también como Mosén Sol). Sus objetivos son el fomento, sostenimiento y cuidado de las vocaciones eclesiásticas, religiosas y apostólicas; la formación cristiana de la juventud y el incremento del espíritu de reparación y de la devoción al Corazón de Jesús.