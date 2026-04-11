La jueza de la dana considera que la no prórroga de los refuerzos de personal "supondrá una gran dilación en la instrucción"

La jueza de la dana ha ordenado dejar de transcribir las declaraciones de los testigos ante el anuncio de la Conselleria de Justicia de no prorrogar los puestos de refuerzo que, en el caso de los juzgados de Catarroja, afecta a cuatro de las cinco plazas que había. La magistrada sostiene que esta "supresión", que se materializará a final de junio, supondrá "inevitablemente una gran dilación en la instrucción teniendo en cuenta que la letrada de la administración de justicia (LAJ) y las funcionarias cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde el 26 de marzo de 2025, por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo".

La Conselleria de Justicia ha decidido no prorrogar 200 puestos de refuerzo de los órganos judiciales, fiscales e institutos de medicina legal de la Comunitat Valenciana que vencen el próximo 30 de junio para estabilizar las plazas. Y entre los juzgados afectados se encuentran los de Catarroja, donde se suprimirán cuatro plazas precisamente la sede donde se investiga la gestión de la dana y el fallecimiento de 230 víctimas mortales a causa de la catástrofe.

Los sindicatos como CSIF, que defienden la estabilización de estos puestos, alertan de que la decisión puede dejar un vacío temporal en estos puestos en el impás entre la salida de los interinos y la entrada de los nuevos funcionarios aunque desde la Conselleria de Justicia, departamento que dirige Nuria Martínez, señalan que, al menos en el caso de Catarroja, se cubrirán de manera inmediata mediante comisiones de servicio.

Fuentes de la Conselleria de Justicia explicaron que la medida se adopta "con el objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas", una "reivindicación histórica de las organizaciones sindicales" para reducir la temporalidad en la función pública. Los 200 puestos que no se renovarán estaban aprobados para este semestre y vencían al finalizar junio y, explican en la Conselleria, "corresponden a refuerzos de larga duración" y su identificación se realizó "con base en un criterio objetivo de antigüedad".

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, por su parte aseguró que la Generalitat "garantiza la continuidad de los recursos humanos" en el Juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana. "Por parte de la Generalitat no se va a generar ningún tipo de dilación. Seguiremos dando el soporte que precisa el juzgado de Catarroja con los medios materiales y recursos humanos necesarios para garantizar la correcta instrucción de la causa. Nuestro compromiso por ofrecer una Administración de Justicia de calidad es indiscutible", ha defendido la consellera.

La resolución, firmada el 7 de abril por la directora general de Justicia, Maria Jose Adalid Hinarejos, explica que "se ha considerado no prorrogar" estas plazas de refuerzo y, con ello, finalizará "el nombramiento del personal en dichos puestos" el 30 de junio. Establece además que el personal afectado deberá consumir los días de vacaciones y asuntos propios generados hasta esa fecha. La resolución suprime un total de 105 puestos en la provincia de Valencia, la mayoría en València capital (71, incluyendo el TSJC y la Fiscalía Provincial). También afecta a Quart de Poblet, Alzira, Gandia, Lliria, Requena, Sueca, Paterna, Sagunto, Torrent, Massamagrell, Mislata y Ribarroja.

En el auto de la jueza de la dana notificado este viernes a las partes recuerda que en la causa de la dana "resta por practicar un importante número de declaraciones testificales": en total, 109 declaraciones. Ello sin contar los ofrecimientos de acciones a perjudicados, y testificales de piezas de fallecimiento y lesiones, que suman unos 50, y cotejos de llamadas, mensajes y vídeos que realiza la LAJ.

Además, sostiene que el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja necesita "compartir la sala de vistas" con el resto de juzgados. En ese sentido, expone que los equipos de grabación y el número de salas de la sede del partido judicial "son claramente insuficientes para atender de forma debida, y con la necesaria celeridad, una causa tan compleja como" la de la dana. "La eliminación prácticamente total de medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento", asegura.

Morant acusa al Consell de obstruir la justicia

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, acusó este viernes al Consell de estar “obstruyendo la justicia” y calificó la decisión de “escándalo” para recordar a continuación que el Gobierno de España reforzó el juzgado precisamente para que la magistrada pudiera centrarse en esclarecer los hechos: “Lo que necesita la justicia son más recursos, no menos, y menos aún en un momento en el que se están investigando 230 muertes”.

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En este sentido, denunció que la reducción de personal en el juzgado supone un retroceso inaceptable: “¿De verdad alguien puede entender que, mientras se investiga una posible gestión negligente del Consell que costó 230 vidas, se le quiten medios a la jueza?”, se preguntó. Y fue más allá para advertir que la ciudadanía puede interpretar esta decisión como un intento deliberado de frenar la investigación: “Si sumamos uno más uno, el resultado es claro. ¿Estamos ante una obstrucción a la justicia para evitar que se depuren responsabilidades, incluso para impedir que se tomen declaraciones clave como la de Carlos Mazón?”.