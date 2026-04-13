La exconsellera Pradas alega "indefensión absoluta" en la causa de la dana e insiste en conseguir las transcripciones literales

La defensa de Salomé Pradas, exconsellera de Interior investigada en la causa de la dana, ha interpuesto este lunes un recurso de reposición contra la decisión de la jueza de denegarle la transcripción literal de su declaración como investigada y del careo que mantuvo con José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Mazón. En el escrito los letrados sostienen que la resolución genera "una indefensión absoluta" para su representada.

El detonante del recurso es la resolución del pasado 7 de abril, por la que el la magistrada Nuria Ruiz Tobarra rechazó la solicitud de la defensa argumentando que la grabación de las diligencias es "el único medio que permite apreciar realmente los matices de las respuestas". La defensa considera que ese razonamiento "incurre en una contradicción insalvable" porque el propio juzgado impide a las partes acceder a esas grabaciones para proteger la integridad de la instrucción, por lo que remitirlas a los "matices" de un material al que no tienen acceso equivale, en la práctica, a dejarlas sin instrumento de trabajo. "Al facilitar el Tribunal de Instancia una transcripción de la sra. Salomé Pradas que omite el tenor literal de las preguntas, se está negando el acceso al contenido real de la diligencia", argumentan los letrados, que concluyen que la transcripción íntegra "es la única garantía de defensa real en este procedimiento".

El recurso denuncia además un trato desigual respecto a otros declarantes. La defensa apunta que el propio juzgado ya ha practicado transcripciones literales con desglose de preguntas y respuestas en el caso de al menos una testigo, lo que demuestra que el órgano dispone de los medios técnicos para hacerlo. Que esa misma metodología no se aplique a la declaración de la principal investigada y a su careo resulta, a juicio de los letrados, "manifiestamente arbitrario y carente de justificación razonable". En un procedimiento "de la magnitud y trascendencia del presente", advierten, esas diligencias "constituyen diligencias de capital importancia para el esclarecimiento de los hechos".

Bajo el principio de igualdad de armas, el escrito sostiene que la negativa "priva a la defensa de un soporte documental fidedigno" e impide analizar "los matices, las precisiones y el contexto exacto de cada pregunta y respuesta". Los letrados alertan además de que la actitud del juzgado genera ante cualquier observador externo "una apariencia de falta de imparcialidad", que es, según subrayan, "la esencia de la labor judicial".

El recurso cuestiona también que el juzgado se apoye en resoluciones dictadas hace un año para sostener su negativa. "Lo acordado hace un año no puede operar como una respuesta inamovible para denegar hoy un derecho que el Tribunal de Instancia ya garantiza de forma ordinaria", exponen los letrados, en alusión a la práctica de transcripción íntegra que el propio órgano aplica en otros casos.

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Así pues, la defensa de Pradas pide que se deje sin efecto el apartado correspondiente de la diligencia de ordenación y que el juzgado acuerde la entrega de "una transcripción literal con desglose de las preguntas y respuestas" tanto de la declaración de la exconsellera como del careo con Cuenca.