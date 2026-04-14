Joan Calabuig es el nuevo comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo

El Gobierno de España ha escogido a Joan Calabuig como nuevo coordinador del Corredor Mediterráneo, en sustitución de Josep Vicent Boira, que ha desarrollado este cargo desde 2018. El Administrador Ferroviario (Adif) ha publicado esta mañana la resolución por la que designa al exdirigente socialista para el puesto que debe dar el impulso técnico y político en la fase final de esta obra.

Calabuig, nacido en 1960, ha ocupado diversos cargos en la administración bajo signo socialista. El último fue la presidencia del Puerto de Valencia. Estudió Derecho en la Universitat de València y entró en política desde bien pronto: en 1983 se convirtió en diputado en las Cortes Valencianas. Tras abandonar ese cargo en 1987, dirigió la Dirección General del Institut Valencià de la Juventut (IVJ) hasta 1995. Más tarde, fue eurodiputado entre 2004 y 2008, y diputado en el Congreso hasta 2011. Fue candidato a la Alcaldía de València y entró en el gobierno municipal como portavoz de los socialistas y concejal de Economía y Turismo en 2015, cuando la izquierda le arrebató la vara de mando a Rita Barberá en 2015. A nivel orgánico, dirigió a los socialistas del Cap i Casal entre 2012 y 2018.

Ya con el Botànic, Calabuig ocupó el cargo de representación de la Generalitat ante la UE como secretario autonómico, entre 2016 y 2023. En el tramo final del Botànic desembarcó como presidente del Puerto de Valencia, un cargo en el que estuvo pocos meses después de que el PP recuperara la Generalitat.

Cubre el hueco de Josep Vicent Boira

Con esta decisión, Adif cubre el hueco que había ocupado en la última década Josep Vicent Boira. Nacido en Valencia en 1963, se licenció en Geografía e Historia en 1985 y se doctoró en Geografía a principios de los años noventa y ha dedicado la mayor parte de su carrera a la docencia universitaria. En julio de 2015, Boira fue nombrado secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en la conselleria que dirigía la consellera del PSPV, María José Salvador, cargo que ejerció hasta 2018, cuando el entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos lo designó comisionado del Gobierno para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, nombramiento con el que se creó también la oficina que Boira ha dirigido desde entonces.

Una plaza cotizada

Una veintena de profesionales se habían presentado para ser el tercer coordinador del corredor mediterráneo de la empresa pública, dependiente del Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente. De los 19 técnicos que presentaron su candidatura, solo cuatro cumplían con los requisitos. Entre los criterios contemplados para este puesto, las bases de la convocatoria exigían tener experiencia laboral mínima de 10 años en puestos de alto nivel responsabilidad en el ámbito de las relaciones institucionales, con organismos y administraciones públicas de carácter nacional e internacional.

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También se valoran como méritos, la experiencia en coordinación de operaciones relacionadas con el transporte de mercancías; en gestión de infraestructuras intermodales y/o ferroportuarias; en captación y gestión de Fondos Europeos; experiencia en la relación e intermediación con instituciones nacionales y europeas o másteres y cursos relacionados con las funciones del puesto.