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Alerta alimentaria en la Comunidad Valenciana: retiran unos cereales ecológicos por riesgo para personas con alergias

Sanidad advierte de un error en el etiquetado de un producto distribuido en la provincia de Alicante

Retiran unos cereales por riesgo para personas con alergias

Retiran unos cereales por riesgo para personas con alergias / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta que afecta a la Comunidad Valenciana, entre otras zonas, por la comercialización de unos cereales inflados que pueden suponer un riesgo para personas con alergias alimentarias.

El aviso se centra en un producto de la marca Freche Freunde, unos cereales ecológicos con manzana y concentrado de zumo de fresa que contienen trazas de leche, soja, sésamo y nueces que no aparecen indicadas en el etiquetado.

Distribución en la Comunidad Valenciana

Según la información oficial, el producto ha sido distribuido inicialmente en Baleares y en la Comunidad Valenciana, por lo que no se descarta su presencia en supermercados o tiendas de la provincia de Alicante.

Además, las autoridades advierten de que podría haber otros lotes afectados, aunque el identificado hasta ahora es el L25226, con fecha de consumo preferente del 14 de agosto de 2026 y formato de 125 gramos.

La parte del etiquetado con errores.

La parte del etiquetado con errores. / INFORMACIÓN

Riesgo solo para personas alérgicas

La AESAN insiste en que el problema afecta exclusivamente a personas con alergia a la leche, la soja, el sésamo y las nueces. Para este grupo, el consumo del producto puede suponer un riesgo, por lo que se recomienda no ingerirlo si se tiene en casa.

Para el resto de la población, el consumo no implica ningún peligro.

Un fallo detectado por un consumidor

La alerta se ha activado tras la notificación de un consumidor que detectó el error en el etiquetado. A partir de ahí, se ha puesto en marcha el protocolo de retirada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de retirar los productos de los puntos de venta.

Qué hacer si lo tienes en casa

Las autoridades sanitarias recomiendan revisar el producto y, en caso de pertenecer a un grupo de riesgo, evitar su consumo. También se puede devolver en el punto de compra.

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Un aviso que vuelve a poner el foco en la importancia del etiquetado correcto en alimentos, especialmente cuando se trata de alérgenos.

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