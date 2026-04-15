La izquierda recupera la petición de elecciones y aprieta a Llorca en las Cortes con la investigación a Catalá

La izquierda se viene arriba y vuelve a pedir en las Cortes elecciones en la Comunidad Valenciana. "Dimita y convoque elecciones", le han repetido tanto el síndic del PSPV, José Muñoz, como el de Compromís, Joan Baldoví, en sus respectivos finales de discurso al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras sendas intervenciones donde han centrado sus reproches en escándalos sobre el PPCV con la última investigación de la Fiscalía Anticorrupción a la alcaldesa de València, María José Catalá, como punta de lanza y actualidad. José Luis Ábalos, José María Ángel y Begoña Gómez le han servido de escudo a Llorca frente al aluvión de reproches.

Paradojas de la actividad parlamentaria, quien se suele ausentar de los plenos en la cámara autonómica tiene muchas papeletas de ser protagonista. Y eso le ha ocurrido este miércoles a la munícipe del Cap i Casal. Catalá, que también es diputada autonómica, no ha acudido a la sesión de control porque tenía un acto a las 10 en el ayuntamiento, pero igual que le ocurre a Carlos Mazón, su no asistencia no le ha evitado que le piten los oídos de lo surgido en el hemiciclo.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presunto tráfico de influencias y prevaricación en la posible recolocación irregular de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 en el Puerto y organismos del Ayuntamiento de València le ha valido a la izquierda para subir el tono contra Llorca. Especialmente el síndic socialista, que ha abierto el fuego en el debate. "En el PP la fiesta no se acaba nunca", ha indicado Muñoz citando el caso de la adjudicación de las VPP en Alicante, la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante o la comisión de servicios para la pareja del president en la Diputación de Valencia. "Tiene un problema gravísimo de ejemplaridad", ha rematado.

Al carrusel de menciones ha contestado Llorca señalando el "bochorno absoluto" por las últimas novedades judiciales en cargos vinculados al PSPV como José Luis Ábalos, sentado en el banquillo del Supremo por el caso mascarillas y una sucesión de mujeres colocadas presuntamente en empresas públicas, o José María Ángel, expresidente del PSPV y del que la Audiencia de Valencia ha ordenado reabrir el caso por la presunta falsificación de su título.

El escaño de la alcaldesa de València, María José Catalá, durante la sesión de control a Juanfran Pérez Llorca en las Corts. / Biel Aliño / EFE

"Es para felicitar a Diana Morant, dos decisiones (en referencia al nombramiento de Ángel como presidente de los socialistas en febrero de 2025 y la inclusión de Ábalos en las listas de 2023, cuando Morant aún no era la líder del partido), dos al banquillo", ha indicado Llorca que, a diferencia de lo ocurrido el día anterior cuando se conoció la investigación sobre Catalá o cuando el caso de su pareja aterrizó por primera vez en el pleno hace casi un mes, esta vez ha esquivado hablar de ambos asuntos y se ha centrado en apuntar hacia el caso Ábalos.

"Pacto por la corrupción"

Y aunque es obvio y admitido que la imagen del exministro en el banquillo y el carrusel de todo lo vinculado con la prostitución hace mucho daño al PSPV, la respuesta de Llorca ha perdido efecto cuando Muñoz, en su réplica, ha reivindicado que Ábalos está fuera del partido y ha pedido "perdón" por lo que hizo el también exsecretario de Organización del PSOE. Y si en el catolicismo el perdón purifica, a Muñoz le ha envalentonado, se ha venido arriba y le ha exigido pedir perdón "por lo que hizo Mazón", dejar "de encubrir a Barcala y a Catalá" y le ha señalado que se le está poniendo "cara de Camps". "Lo mejor que puede hacer es dimitir y convocar elecciones", le ha remarcado.

Frente a la exigencia de la convocatoria electoral y los reproches por provocar una pérdida de reputación, Llorca se ha centrado en reivindicar los datos de empleo donde "la Comunitat Valenciana es la que más crece". "Donde más crece la corrupción es en la Comunitat Valenciana y eso es por el PP", le ha seguido el hilo acto seguido Joan Baldoví, síndic de Compromís, que también ha percutido con el caso de la alcaldesa de València y se ha sumado a la exigencia del socialista: "Dimita, convoque elecciones y dé la palabra a los valencianos".

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Y si la petición de los valencianistas ha sido la misma que la hecha por el PSPV, Llorca ha sumado esa alianza para afearle a Baldoví que Compromís "ha hecho un pacto con los socialistas por la corrupción" y ha indicado que Compromís asegura que sentar a la mujer del presidente es lawfare, a cambio de que el PSPV hable de lawfare sobre Mónica Oltra. "Si quiere acabar con la corrupción en la Comunitat Valenciana, deje de pactar con el PSPV", ha sentenciado Llorca.