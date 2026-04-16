La Conselleria de Educación se niega a negociar los salarios de los profesores hasta otoño y alega que hay "un exceso de gasto"

La tensión ha comenzado nada más entrar en la sala, cuando los sindicatos de Educación que forman parte de la plataforma reivindicativa -STEPV, UGT, CCOO y CSIF-, llamados a negociar en una convocatoria firmada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, han visto que este no presidía la mesa. Tampoco la consellera, Mari Carmen Ortí, aunque no lo hizo en anteriores convocatorias. La consellera tenía agenda en la Santa Faz de Alicante antes de las 8 de la mañana y, el secretario autonómico, en el Acto Inaugural del Evento Educativo de la Editorial Santillana a las 10 de la mañana. En su lugar, ha asistido el director general de Personal Docente, Pablo Ortega.

Al final del encuentro, infructuoso, los sindicatos han decidido quedarse en la sala y exigir la presencia de la consellera o McEvoy. Han pasado más de media hora con esa medida de presión hasta que han recibido una llamada que los convocaba para una nueva reunión, esta vez sí, con la consellera Ortí y el secretario autonómico McEvoy, a las 16.30 horas del lunes.

"Muy generosamente, la consellera les ha dado una cita inmediatamente, este mismo lunes, y eso quiere decir que la negociación va a seguir en los cauces reglamentearios, en la Mesa, y entretanto la consellera va a tener el gesto de recibirles para manifestarles en primera persona que ella está comprometida en esta negociación", ha dicho Pablo Ortega, que sí estaba presente.

Pero en cuanto al contenido, la reunión también ha sido especialmente decepcionante para la parte laboral. Coinciden las cuatro fuerzas sindicales en que el mensaje que ha lanzado el director general es que la Conselleria de Educación no puede poner sobre la mesa ninguna oferta de mejora salarial -aunque era literalmente el único punto del orden del día, “negociación de las retribuciones salariales”- hasta el otoño. El motivo que han esgrimido, dicen los sindicatos, es que con el presupuesto autonómico actual no se puede acometer ese incremento salarial, y que prefieren esperar a las siguientes cuentas.

En su valoración, el director general ha asegurado que se ha comunicado a los sindicatos la situación: "hemos superado el ímite establecido por la Ley de Presupuestos en más de 8.000 profesores y por tanto lo que hemos trasladado es un mensaje muy simple". Ese mensaje es, dice, que "a día de hoy no podemos hacerles una propuesta porque se ha producido ese exceso de gasto". "Pero estamos comprometidos a seguir con la negociación en el momento en que podamos, en el momento en que la Ley de Presupestos contemple ese incremento", ha indicado.

Redacción Levante / STEPV

"Nos empujan a la huelga indefinida"

Desde el STEPV, su portavoz, Marc Candela, se ha grabado un vídeo desde el interior de la sala de reuniones, de donde este sindicato y los otros se han negado a moverse y han exigido la presencia de la consellera o el secretario autonómico. “La Conselleria nos empuja a marchas forzadas a convocar la huelga indefinida en mayo”, ha defendido Candela, que ha considerado la marcha de la negociación y la dilación hasta otoño “una burla en toda regla a todas las movilizaciones que llevamos en marcha”.

También se ha quedado en la sala Maica Martínez, de UGT. “He visto a McEvoy yéndose al llegar pero pensaba que volvería y aún no ha vuelto”, lamentaba. Más allá de los interlocutores, critica que la Conselleria no haya puesto sobre la mesa ninguna propuesta retributiva. “Después de 19 o 20 años de pérdida de poder adquisitivo es una actitud inaceptable: si en la primera reunión ya nos dan largas hasta el otoño en una cuestión tan esencial como los salarios, ¿qué podemos esperar del resto de cuestiones?”, se pregunta. Coincide con el STEPV a que todo apunta a que la huelga indefinida será el único camino. “No queremos, son palabras mayores, pero es la única herramienta para favorecer la dignidad”, afirma.

"Es una falta de respeto"

“Es una maniobra política que denota poca vergüenza”, ha valorado Òscar Ortiz, de Educación Pública de CCOO. Ha considerado la mesa “inútil”. “Nada más comenzar la mesa, Pablo Ortega ha anunciado que no tienen ninguna propuesta de subida salarial debido a que los presupuestos actuales de la Conselleria de Educación no son suficientes y que deben modificarse”, han explicado desde el sindicato, que cree que “vaciar de contenido las mesas sectoriales y ocultar su inacción detrás de la excusa recurrente de la falta de presupuesto es algo que ya no se sostiene”. Destacan que esta actuación de la administración es “una total falta de respeto a los más de 77.000 trabajadores y trabajadoras de la educación en la Comunidad Valenciana”. Auguran, como sus compañeros, que este hecho es la gota que colma el vaso y que, “sin duda”, provocará una huelga indefinida en mayo.

Manifestación de la huelga de profesores en València / Fernando Bustamante

También CSIF considera un “engaño” y una muestra de “tacticismo político” lo ocurrido en la mesa y lamentan que se pretenda “supeditarlo todo a circunstancia externas”. Durante el encuentro, el sindicato ha repetido su petición de una subida salarial mensual, en complemento autonómico, mínima de 300 euros mensuales para todos los docentes. En este sentido, considera “inaceptable” la ausencia de respuestas y una “falta de respeto al profesorado valenciano”.

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En cuanto a ANPE, que no se sumó a la convocatoria de la huelga del pasado 31 de marzo, ha dado por rotas las negociaciones con la Conselleria y podría sumarse a las medidas de presión. "ANPE advirtió que fijaba esta mesa como fecha límite para esta negociación", afirman desde el sindicato, que reprocha que "la Conselleria hoy en esta mesa sectorial no ha presentado ninguna propuesta económica de subida demostrando una falta total de respeto a la negociación y el nulo efecto de cualquier otra acción sindical llevada a cabo hasta el momento". Creen que en el día de hoy se ha alcanzado "un punto de inflexión, y responderá consecuentemente con las actuaciones que decidan los órganos representativos de la afiliación de este sindicato, si finalmente la reunión del lunes no es lo suficientemente fructífera para lo que los docentes de la C.Valenciana esperan desde hace 19 años".