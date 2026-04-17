Una auditoría independiente advierte de que las medidas fiscales del Consell dejan un impacto negativo de 175 millones de euros en los ingresos de 2026

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la Comunitat Valenciana incumplirá la regla de gasto nacional tanto en 2025 como en 2026, ya que el gasto computable crecerá un 4,6 % en 2025 y un 5,6 % en 2026, superando los límites vigentes del 3,2 % y 3,5 %, respectivamente. Así lo recoge un informe de la AIReF sobre la Comunitat Valenciana, a la que recomienda adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026, pues cree necesario que se lleven a cabo "con más celeridad o eficacia" las medidas de ahorro previstas en el Plan Económico Financiero (PEF), se revise adecuadamente su valoración y calendario, y/o que se adopten medidas adicionales que corrijan la desviación apreciada.

Las medidas que se adopten podrán plasmarse posteriormente en el Plan Económico-Financiero 2026-2027 que deba elaborar la comunidad si se confirma el incumplimiento de la regla de gasto de 2025, señala el informe difundido de la AIReF este viernes. A efectos de la regla de gasto europea, señala que el gasto primario neto de medidas de ingresos en la Comunitat Valenciana crecerá en 2026 un 4,7 %, por encima del 3,5 % comprometido para el conjunto de las administraciones públicas.

El documento indica asimismo que la Comunitat cerrará 2026 con un déficit del 1,9 % del PIB (del 1,4 % sin los gastos asociados a la dana) y considera que la deuda se situará este ejercicio en torno a un 40,8 % del PIB, un nivel ligeramente inferior al previsto en el informe anterior.

La deuda supera el 40%

El informe refleja además que las medidas fiscales aprobadas en la última ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat contemplaban un impacto negativo en los ingresos de 2026 de más de 140 millones de euros, si bien se ha revisado y el conjunto de rebajas aprobadas superará los 175 millones de euros de impacto negativo.

En cuanto a la deuda, estima que se situará en 2026 en torno a un 40,8 % del PIB, una décima menos que el anterior informe, y señala que, al contrario que la ratio deuda/PIB, que mantiene su senda ligeramente ascendente, la deuda sobre ingresos corrientes, que repuntó en 2025, volverá a bajar en 2026. Hay que recordar que los últimos presupuestos aprobados por la Generalitat son los de 2025 y se encuentran actualmente prorrogados ante la falta de acuerdo del PP y Vox.

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La AIReF indica que los mecanismos extraordinarios de financiación representan en la comunidad en torno a un 86 % de su deuda y prevé que los ingresos de la Comunitat en 2025, sin tener en cuenta el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), aumenten un 4 % sobre el año anterior, alcanzando el 15,7 % del PIB.