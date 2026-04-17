Labora te acompaña en cada paso de tu camino profesional

Encontrar trabajo y moverse en un mercado laboral en constante cambio no es fácil. Por eso, Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se encarga de facilitar el acceso y la mejora de empleo a la ciudadanía para que puedan descubrir nuevas oportunidades, mejorar competencias y destacar en el mercado de trabajo. Labora ofrece orientación laboral individualizada, formación y talleres prácticos, apoyo a empresas para encontrar talento y programas con subvenciones para diferentes colectivos, todo con el objetivo de facilitar a la sociedad valenciana su desarrollo profesional.

Una ayuda para encontrar empleo

En internet hay miles de ofertas de empleo en todo tipo de páginas, y aún así muchas personas sienten que envían currículums sin recibir respuesta. Esto puede resultar frustrante y hacer que encontrar trabajo parezca más difícil de lo que es. Por eso, contar con la ayuda adecuada marca la diferencia: en Labora tienes a tu disposición un servicio gratuito de atención individualizada, donde el personal te acompaña en tu búsqueda de empleo y te ayuda a avanzar hacia tu futuro profesional.

Publicación de Facebook de GVALabora.

Desde el inicio cuentas con un orientador u orientadora de referencia que actúa como tu guía, conociendo tu perfil y ayudándote a trazar un camino claro hacia el empleo. Te da las herramientas para mejorar tu currículum, prepararte para entrevistas y descubrir cursos y oportunidades que encajen contigo. Además, también hay disponibles talleres prácticos donde aprender a afrontar entrevistas con más seguridad y a desenvolverte mejor en la búsqueda de empleo. Además, puedes solicitar citas siempre que lo necesites, avanzando paso a paso y resolviendo tus dudas. Un apoyo cercano y continuo para que no tengas que hacerlo solo y que te motiva para mantener una actitud positiva durante todo el proceso de buscar trabajo.

Formación para avanzar

Desde Labora saben lo importante que es la formación en la búsqueda de empleo. Es una herramienta que ayuda a que mejores tus habilidades y destaques en las entrevistas de trabajo. Por ello, ponen a tu disposición una gran variedad de cursos gratuitos tanto para personas desempleadas u ocupadas. Sobre todo, se presta especial atención a que jóvenes, mujeres y colectivos de atención prioritaria reciban formación para mejorar sus oportunidades laborales.

Más de la mitad de las personas que participan en los cursos de Labora consiguen empleo en menos de un año. / GVA

Existen cursos de diferentes duraciones y de sectores laborales muy diversos que se realizan por toda la Comunitat Valenciana. Por ejemplo, certificados profesionales, programas de empleo y formación o el Campus Virtual.

También tienes la opción de acreditar las competencias laborales que has conseguido por tu experiencia trabajando. Si es tu caso, acude a tu Espai Labora y te informarán de cómo puedes conseguirlo.

Los datos hablan por sí solos, más de la mitad de las personas que participan en los cursos de Labora consiguen empleo en menos de un año. Entra en el apartado Busco Formación de su página web y encuentra el curso que más se adapte a ti.

Empresas que encuentran talento en Labora

¿Necesitas cubrir un puesto de trabajo? En Labora conectan tu empresa con el talento que buscas. Registra la oferta de empleo en su portal GVAJobs, consulta las candidaturas presentadas por las personas interesadas en la oferta, revisa sus currículums, cita a los candidatos/as que consideres más idóneos y encuentra el talento que tu empresa necesita.

En Labora se fomenta el empleo ofreciendo ayudas y subvenciones a empresas y entidades por la contratación de diferentes colectivos. ¡Consulta todas las convocatorias disponibles!

Si quieres contactar con ellos para resolver dudas, solicitar información o quieres que vayan a visitarte, contacta con su atención especializada en Espai Empreses.

Contigo en cada paso

¡Labora quiere conocerte! No dudes en acudir a tu oficina de Espai Labora más cercana para que te puedan ayudar personalmente. Tienen más de 50 centros por toda la Comunitat Valenciana. ¡Encuentra el tuyo!