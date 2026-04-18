Dossier CV
"La batalla de Almansa enseña hoy la importancia de la tolerancia y la gestión de la diversidad"
Jóvenes historiadores y profesores reflexionan hoy sobre lo que queda de la contienda que marca la historia del Reino de Valencia.
Belén Nebot
Más de tres siglos después de la batalla de Almansa, su eco sigue resonando en la Comunitat Valenciana. Pero, ¿hasta qué punto permanece viva en la memoria colectiva?
Para el historiador Antonio L. Amores, profesor de Historia Moderna en la Universitat Jaume I, Almansa es «un punto importante» que marca el acceso borbónico al Reino de Valencia y, con ello, el inicio de una transformación profunda. No se trata solo de una batalla, sino del principio del fin de una estructura política: «Implica la desarticulación, el decreto de Nueva Planta, la desaparición de los fueros y el fin de una etapa». Desde su perspectiva, aunque la Guerra de Sucesión fue un conflicto internacional que se prolongó hasta 1714, Almansa resultó clave en el ámbito peninsular, ya que abrió el camino a la consolidación del poder borbónico en la Corona de Aragón.
No se trata solo de una batalla, sino del principio del fin de una estructura política
En esta línea coincide Luis Vives, profesor de Historia en un colegio de Vila-real, quien va más allá al afirmar que Almansa representa «el fin del Reino de Valencia como entidad autónoma». La victoria borbónica, explica, supuso el paso de una monarquía pactista a un modelo centralista, en el que Valencia dejó de ser un reino con instituciones propias para integrarse en una estructura administrativa dirigida desde Madrid. «Simplificándolo mucho, es uno de los acontecimientos que marca que estemos realizando esta entrevista en castellano», resume.
La victoria borbónica supuso el paso de una monarquía pactista a un modelo centralista
No obstante, el peso histórico no siempre se traduce en un conocimiento profundo entre la población. Amores señala que, en su experiencia como docente universitario, la batalla sigue presente como referencia, aunque no siempre se comprenda en detalle. «Los estudiantes la ubican como un acontecimiento que marcó el final de una etapa, pero no todos tienen claro cómo fue», explica. Además, observa diferencias generacionales: las personas mayores suelen manejar mejor el contexto, mientras que los jóvenes requieren más explicación previa.
Una percepción que refuerza Sergi Menero, profesor de latín del IES el Torrelló d’Onda, quien se muestra más crítico con el nivel de conocimiento entre ciertos jóvenes: «Conozco algunos que no saben qué fue ni qué consecuencias tuvo». Aun así, reconoce la importancia simbólica de Almansa, especialmente como punto de inflexión en la pérdida de los derechos forales y en la integración del Reino de Valencia en las estructuras castellanas. Para él, este episodio permite reflexionar sobre los modelos de organización política y cuestionar la idea de que las estructuras actuales son inmutables.
Algunos jóvenes no saben qué fue la batalla de Almansa ni qué consecuencias tuvo
Según Vives, la enseñanza de Almansa suele simplificarse en exceso, reduciéndose a una fecha y una consecuencia: la pérdida de los fueros. «Los libros de texto son muy genéricos y descuidan la historia local», lamenta. Amores coincide en que el tratamiento depende del tiempo disponible en los programas, aunque considera que se le da una importancia adecuada dentro de las limitaciones curriculares.
Los tres docentes coinciden en señalar el potencial de las redes sociales como herramienta de divulgación. Amores destaca la existencia de «muy buenos canales» que abordan la batalla desde distintos enfoques y fomentan el debate. Menero, por su parte, considera que estos contenidos son necesarios para no olvidar el pasado, aunque advierte de que deben complementar, y no sustituir, la enseñanza tradicional. Vives también reconoce su utilidad, señalando que cada vez hay más divulgadores que acercan estos temas a nuevos públicos.
Más allá del conocimiento histórico, la batalla de Almansa plantea también una reflexión sobre el presente. Para Vives, su principal enseñanza es «la importancia de la tolerancia y la gestión de la diversidad», recordando que la imposición de un modelo único genera conflictos duraderos.
Almansa sigue siendo un hito fundamental para entender la historia valenciana. Entre la memoria viva y el olvido, el desafío está en convertir la batalla en algo más que una fecha: en una herramienta para comprender quiénes somos y de dónde venimos.
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