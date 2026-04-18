Ximo Puig y Gabriela Bravo se casan

Campanas de boda en el PSPV. El expresident de la Generalitat, Ximo Puig, y la exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo, contraerán matrimonio después del verano. El enlace formaliza una relación de años entre dos de las figuras más influyentes del PSPV-PSOE durante la última década.

La fecha elegida

La pareja contraerá matrimonio el próximo 12 de septiembre y la ceremonia representará las segundas nupcias para ambos. Puig estuvo unido sentimentalmente durante décadas a la periodista Amparo Panadero, con quien tiene dos hijos. Por su parte, Bravo estuvo casada con el abogado Manuel del Hierro, padre de sus tres hijos.

La trayectoria de la pareja ha estado estrechamente ligada a política valenciana. Gabriela Bravo fue una de las piezas fundamentales en los sucesivos gobiernos del Botànic presididos por Puig. Tras el cambio de ciclo político en 2023, Bravo ocupó la vicepresidencia segunda de Las Corts antes de renunciar a la política activa para reincorporarse a la carrera fiscal.

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Por su parte, Ximo Puig, tras dar un paso al lado en la Secretaría General del PSPV, reside actualmente en París, donde ejerce como Embajador Delegado Permanente de España ante la OCDE, cargo que desempeña desde febrero de 2024 tras su salida de la primera línea de la política autonómica.