Dos auditorías de Mazón al sector público del Botànic avalan su gestión

Entre enero y marzo de 2024, un recién aterrizado Carlos Mazón se lanzaba al propósito de limpiar el sector público del Consell tras ocho años de Botànic, entre sospechas de ilegalidades, y críticas por los “chiringuitos” que "duplicaban el gasto" y disparaban la “grasa política”. El Consell encargó auditorías privadas para conocer “la verdad”. “Malgastar dinero público se ha acabado”, proclamó en una solemne rueda de prensa desde el patio gótico del Palau de la Generalitat. Mazón iba a levantar las alfombras.

Dos años después, el ‘president’ ya no es ‘president’, y la comisión que el PP activó en las Corts Valencianes con aroma a 'causa general' ha sido extinguida por su inactividad tras solo dos reuniones en dos años.

“Les ha salido el tiro por la culata”, sostiene el PSPV en las Corts, que acaba de tener acceso a dos de las auditorías operativas externas contratadas a la consultura EY sobre sendos organismos del sector público del Botànic: la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

Romina del Rey, diputada socialista en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Estos dos informes acreditan que las entidades presentan estructuras sólidas y cumplen los objetivos, apunta la diputada socialista Romina del Rey. Eso sí, hay observaciones, recomendaciones y puntos débiles detectados en AVI e IVACE, aunque irónicamente algunos indicadores empeoran al comparar las anualidades de 2022 con las de 2024, tiempo en el que ha habido un cambio de gobierno.

Como puntos débiles, la auditoría señala la falta de personal laboral técnico en Ivace, lo que impide responder a las necesidades del mercado. Con todo, el número de empleados ha caído entre 2023 y 2024, de 168 A 136: “Estos datos reflejan una falta de ocupación de las plazas vacantes que puede tener implicaciones en la gestión de las actuaciones de la entidad”, según ha podido constatar Levante-EMV.

Menor ejecución y más servicios externalizados

La auditoría también refleja que la ejecución ha caído 15 puntos entre 2022 y 2024, y casi se ha triplicado el gasto en servicios externalizados, de 5,5 millones a casi 14. Además, el coste medio de cada trabajador del Ivace, de 57.654 euros de media, es menor que el de entidades análogas en otras comunidades.

Empleados más eficientes

En este sentido, la auditoría evidencia una mayor eficacia de los empleados de Ivace frente a otras autonomías que tienen hasta más del triple de empleados. “Estas diferencias no solo tienen su reflejo en materia de contención de costes de personal, sino que además demuestra una importante capacidad en la gestión de subvenciones, ya que el importe se subvenciones concedidas por trabajador en el IVACE es de más de 1 millón por empleado, mientras que entidades como ACCIO [la agencia para la competitividad de la empresa catalana] tienen un ratio de 87.655,96€ por empleado”.

La consultora EY también ha realizado una auditoria de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), organismo que se puso en marcha con el anterior Consell para coordinar la estrategia de coordinación autonómica y que tras el cambio de Consell no ha nombrado aún a un cabeza visible. Antes lo era Andrés García Reche.

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Con la auditoría en la mano, la diputada Romina del Rey subraya, además de los puestos por cubrir “que podrían afectar” la calidad del servicio prestado, también el empeoramiento de algunos indicadores, como la tasa de éxito de proyectos, que ha caído desde 2022 (37) a 2024 (29), o el plazo de realización de pagos o el número de proyectos financiados.