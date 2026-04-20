La jefa de Protección Civil del Gobierno confirma que pidió un ES Alert hora y media antes

La jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno de Valencia, Patricia García Pérez, ha declarado este lunes como testigo en la causa que investiga la gestión de la dana. En su declaración, ha confirmado que ya propuso el envío de una alerta masiva a la población a través del sistema ES Alert a las 18.25 horas, hora y media antes de que se acabara enviando el SMS a los móviles de la ciudadanía (20.11 horas).

Según ha relatado la jefa de Protección Civil, recibió una llamada de un compañero de la delegación del Gobierno de Madrid preguntándole por qué no se había activado el ES-Alert, el sistema de alerta masiva a la población. La testigo, que participó telemáticamente en el Cecopi aquella tarde desde las 17 horas, ha explicado que en ese momento se encontraba en su domicilio en l'Alcudia -la Ribera Alta- y que su propia calle ya comenzaba a inundarse.

Según relató la testigo, la sesión abordó en primer lugar la situación en Utiel y, a continuación, el estado de la presa de Forata, en riesgo por el volumen de agua acumulado. La reunión se interrumpió sobre las 18.10 horas y fue en ese intervalo cuando llegó la llamada desde la Delegación del Gobierno en Madrid. A las 18.28 horas, García Pérez contactó con la secretaria general de la Delegación del Gobierno, y un minuto después, intentó llamar al subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, el técnico de mayor rango presente en el Cecopi, que no le cogió el teléfono.

Ante esa situación, decidió llamar a la jefa de Servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, situada en el organigrama justo por debajo de Suárez. "Le dije que me habían recordado desde Madrid el tema de mandar el ES-Alert", ha declarado la testigo ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. La testigo ha confirmado así lo declarado por piles, según la cual la jefa de Protección Civil le dijo: "Inma, esto es necesario el ES Alert". Fue entonces cuando Piles contactó con su superior y éste le contestó: "Sí, lo estamos gestionando".

El Cecopi se retomó en torno a las 19.10 horas y fue en ese momento, según su declaración, cuando Suárez comunicó en la reunión que habían preparado un mensaje dirigido a la población. Se leyó un texto destinado a los municipios situados aguas abajo de la presa de Forata, que presentaba riesgo de colapso. Posteriormente, ha dicho que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, habló en el Cecopi de la situación de Paiporta, donde se había derrumbado un puente por la fuerza del agua.

Con todo, la testigo ha confirmado que, aunque se supo de problemas en municipios ubicados en la ribera del barranco del Poyo, en ningún momento se habló del acciedente geográfico como tal hasta pasadas las 20 horas de la tarde.

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"Debían mandar primero el mensaje de subir a plantas altas"

La testigo también se ha pronunciado sobre el contenido del ES-Alert y ha señalado señaló que "siempre" consideró que "el mensaje que debían mandar primero era el de indicar a la población que subiera a plantas altas". En contra de lo que se hizo, puesto que el primer mensaje a la población, el de las 20.11 horas, no incluía esta consideración. Sí lo hizo el de media hora después.