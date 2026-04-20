Llorca defiende las políticas migratorias pactadas con Vox frente a la regularización del Gobierno: "La mejor prestación social que existe es un trabajo"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha vuelto a rechazar este lunes la regularización de personas migrantes aprobada por el Gobierno central y, en su lugar, ha abogado por actuar "en origen" para que "las personas que vengan aquí tengan la formación necesaria para poder encontrar la mejor prestación social que existe en el mundo, que es un trabajo".

El jefe del Consell, que ha participado en un acto en Alicante, defiende así el grueso de las políticas migratorias que ha pactado con Vox hasta la fecha en las Corts y que en su mayoría pasan por actuaciones en los países de origen, ya sea para fomentar "retornos voluntarios", programas educativos o convenios de colaboración que, según PP y Vox, reducirían estos flujos.

Llorca, como ya hizo la semana pasada en las Corts, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar la regularización por "fines sobre todo electorales" y ha insistido en mostrar públicamente su "rechazo" al procedimiento.

El popular ha asegurado que "hay que ayudar a los inmigrantes, claro que sí", pero ha pedido hacerlo con "políticas efectivas" en los países de origen. Según ha expuesto, estas pasan por "firmar convenios allí y apostar por la formación y que las personas que vengan aquí tengan la formación necesaria para poder encontrar la mejor prestación social que existe en el mundo, que es un trabajo", ha señalado.

De perfil en las pugnas internas

Llorca ha sido preguntado también por la posición que han asumido los presidentes de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla, ambos del PP, quienes han marcado distancias con el pacto que han logrado el PP y Vox en Extremadura para investir a María Guardiola como presidenta de esta comunidad.

Los dos presidentes citados se han mostrado contrarios ante la cláusula del pacto en la que se propone priorizar el acceso a los servicios sociales a la población nacional. Un punto impuesto por Vox y que los dos dirigentes autonómicos han rechazado por entender que no se ajusta a derecho.

“No he leído el pacto como tal y a mí me gusta ser muy respetuoso”, ha dicho Llorca cuando ha sido preguntado por esta cuestión, añadiendo que “cada región tiene sus peculiaridades” y apuntando que él se mantiene “al margen” por “no poder opinar con precisión”. Sobre Extremadura, eso sí, considera que la autonomía, con el acuerdo entre el PP y Vox, está “de enhorabuena” por haber “conseguido” la estabilidad.

"El mandato ciudadano"

Llorca ha celebrado esa entente extremeña, insistiendo en que, al igual que sucedió en la C. Valenciana, ambos partidos han "atendido el mandato ciudadano". "Los ciudadanos quieren gobiernos estables y estabilidad, y en eso la C. Valenciana ha sido ejemplar en buscar acuerdos y estabilidad", ha añadido.

Sin embargo, Llorca no ha querido aventurarse a concretar si ese encauzamiento de las relaciones entre PP y Vox en otros territorios puede abrir la puerta a acordar unos nuevos presupuestos de la Generalitat para 2026, tras tener que prorrogar los del año pasado precisamente, entre otras cosas, por entender que esa pugna estatal complicaba un pacto en las Corts.

Llorca ha admitido que le "gustaría" aprobar unas nuevas cuentas, aunque ha apuntado que su Consell "no tiene la presión de otras administraciones", en alusión al Gobierno central, que encadena tres ejercicios seguidos sin presupuestos.

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El popular ha avanzado su voluntad de "enfocar igual" este proceso que el año pasado: "a través del diálogo" y en busca de "conseguir estabilidad". "Soy muy discreto en las negociaciones, y como me ha ido bien siempre, prefiero seguir siendo discreto", ha añadido, dando a entender que hay conversaciones pero sin querer concretar si esas cuentas de 2026 están "más cerca o más lejos". "No lo sé", se ha limitado a decir.