Sumar llama al resto de partidos de la izquierda de la Comunidad Valenciana a compartir pancarta el Primero de Mayo

'Eppur si muove', que diría (o dicen que dijo) Galileo. La izquierda alternativa comienza, a su manera, a acercar posiciones y a configurarse de cara al ciclo electoral que se avecina en 2027. Y si el jueves se vio a los principales dirigentes de los distintos partidos de Compromís junto a los Podem, Esquerra Unida y hasta Sumar compartir platea, sol y aplausos con Mónica Oltra, Irene Montero, Sira Rego y 'Janja' da Silva en el escenario, esa imagen la quiere repetir el más pequeño a nivel de implantación autonómica a una pancarta en la manifestación del próximo Primero de Mayo.

La delegación valenciana del partido fundado por Yolanda Díaz, del que se apartó a nivel orgánico en junio de 2024 tras el resultado de las elecciones europeas, ha enviado una propuesta formal a Compromís, Esquerra Unida, Podem y Esquerra Republicana del País Valencià para "compartir una misma pancarta y un mismo lema en las manifestaciones del Primero de Mayo", como hacen los dos sindicatos mayoritarios, UGT PV y CCOO PV, y que nadie "vea siglas separadas allí donde la sociedad necesita esperanza compartida".

"Ha de ser una imagen nítida de futuro: la de las fuerzas de izquierdas plurales valencianas unidas con valentía y capacidad de defender lo conquistado así como impulsar lo que nos queda todavía por conquistar", señala la comunicación firmada por los coordinadores autonómicos de la delegación valenciana de Sumar, Xavier López y Carmen Padilla, a las formaciones de izquierdas que en 2023 se presentaron en tres candidaturas distintas: Compromís, Unides Podem y ERPV y de las que solo obtuvo representación la primera.

Todas las fotos del acto con Mónica Oltra en el Jardín Botánico de València / Francisco Calabuig

La propuesta supone un primer intento de Sumar de incorporarse a una posible alianza de la que son el elemento más débil debido a su escasa implantación territorial en la Comunidad Valenciana. Es la única que no tiene representación en ningún ayuntamiento (no existía como partido en las últimas elecciones locales) y solo cuenta con Txema Guijarro como diputado en el Congreso por Alicante, aunque su elección fue más bien una imposición desde el núcleo de la candidatura que entonces encabezaba Yolanda Díaz y que ha tenido en Guijarro uno de sus personas de confianza en el grupo parlamentario.

Complicaciones

Esa falta de músculo en la Comunidad Valenciana la quiere compensar Sumar con la implicación directa de sus coordinadores autonómicos en todos los actos que tengan aroma a unidad tras conseguir establecerse como federación tras no pocos vaivenes en la asamblea constituyente. Padilla y López fueron dos de los asistentes que acudieron al acto del jueves en el Jardí Botànic, donde estuvieron conversando con dirigentes del resto de formaciones.

No obstante, no parece sencillo que ese despliegue personal pueda romper la barrera para entrar en la ya complicada ensalada de las confluencias. Primero, porque Podemos y Sumar han sido a nivel general y hasta las elecciones en Andalucía dos elementos incompatibles. Y a falta de ver si el salto a ese veto es coyuntural o ya es una estrategia a medio plazo, cabe recordar que las plazas en las listas son limitadas, muy limitadas y que el puzle no será sencillo ya entre los que antaño socios minoritarios del Consell como para añadir un nuevo elemento.

Noticias relacionadas

A ello se añaden la propia singularidad valenciana con la fuerza primordial que suele proyectar Compromís donde hay diferentes sensibilidades en todo lo que respecta a alianzas y la participación de partidos. Y con Sumar las relaciones han sido variadas, con ruptura incluida por parte de Més. Sin embargo, la izquierda se mueve y los magenta buscan un recoveco por el que hacerse ver y ese parece ser que será la propuesta de unidad. Aunque sea, de momento, compartir un día pancarta, donde, por otra parte, la división de lemas no resta como sí ocurre al calcular escaños.