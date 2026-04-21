La ministra Diana Morant, desconocida para el 70% de los españoles, según el CIS

El ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, se ha estrenado en el departamento hasta ahora dirigido por Mª Jesús Montero con una nota de un 4,67 sobre 10 puntos, mientras la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, la también valenciana Diana Morant, ha obtenido una puntuación de un 4,63. Ambos se encuentran entre los ministros más desconocidos por los españoles: el 70% dice no conocer a Morant y el 59,5% desconocer a España.

Así se desprende del barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), recogido por Europa Press, en el que incluye la tabla de valoración que este órgano realiza cada tres meses a los ministros.

El recientemente nombrado vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, continúa en abril como el miembro del Gobierno más valorado, con una nota de 5,93, aunque ya no es el único ministro al que aprueban los españoles, sino que también lo logran Margarita Robles (Defensa), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Ernest Urtasun (Cultura). Por contra, Ángel Víctor Torres (Política Territorial) y Fernando Grande Marlaska (Interior) mantienen sus posiciones a la cola.

La nota que los encuestados dan a Cuerpo marca un récord y se acerca casi al 6 (bien), si bien en el último año ha liderado en otras dos ocasiones el listado de los ministros más valorados: con un 5,27, en enero, y con 5,1, en abril de 2025.

Mejora general de las notas

Sin embargo, la encuesta del órgano que preside el sociólogo José Félix Tezanos revela en este mes de abril un hecho que no había ocurrido en muchos, y es que los españoles aprueban nada menos que a cuatro ministros. Su líder y presidente Pedro Sánchez se mantiene como el líder mejor valorado, pero no aprueba (4,81 puntos).

Detrás de Cuerpo, aparecen los ministros de Defensa, Margarita Robles; con un 5,33; de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que se anota un 5,27; y de Cultura, Ernest Urtasun, con un 5,05. Todos ellos han estado siempre encabezando el listado de los miembros del Gobierno con mejor percepción por parte de los españoles, si bien nunca antes, al menos en los últimos años, cuatro ministros habían aprobado.

Cabe reseñar, eso sí, que tanto Bustinduy como Urtasun, ambos de Sumar --socio mayoritario del Gobierno-- son dos de los ministros más desconocidos por los españoles (seis de cada diez asegura no saber quiénes son). De los cuatro ministros que lideran el ránking, Robles es la más conocida (también es la integrante más veterana del Gobierno del Pedro Sánchez de los cuatro) y Cuerpo es más conocido que hace tres meses después de su nombramiento como 'número dos' del Ejecutivo.

Por el contrario, las peores notas las reciben de nuevo los titulares de Política Territorial y de Interior. Así, Ángel Víctor Torres, cuyo nombre se ha visto envuelto en la gestión de las mascarillas durante la pandemia, se anota un 4,19, y Fernando Grande Marlaska, un 4,06.

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Quien directamente no aparece ya en este listado es la que fuera vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien dejó ese cargo para presentarse como candidata del PSOE a las próximas elecciones en Andalucía. Su sustituto en Hacienda, Arcadi España, se ha estrenado en este barómetro de abril con 4,67, pese a ser también uno de los ministros más desconocidos para los españoles.