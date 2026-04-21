Vox asegura haber pactado con Llorca la "prioridad nacional" en las ayudas y el PPCV evita aclararlo

Un nuevo misterio sobrevuela a la política valenciana: ¿han pactado PP y Vox la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas como en Extremadura? Es la última duda que ha aterrizado en las Corts y que, tras escuchar a los protagonistas, no parece aclararse. Porque mientras el representante de los voxistas, José María Llanos, ha reivindicado que sí que se incluyó en el acuerdo para investir a Juanfran Pérez Llorca, en el PPCV evitan aclararlo, sin asumir tal compromiso.

La doble situación, con una existencia de esa medida casi como si del gato de Schrödinger que estaba muerto y vivo a la vez se tratara, supone que o bien los voxistas se han precipitado en arrogarse una medida que sus socios de investidura no incorporaron al acuerdo y, por tanto, no se va a llevar a cabo, o bien los 'populares' aceptaron una exigencia polémica que hasta ahora no había salido a la luz, pero que deberá marcar futuros cambios normativos.

El interrogante lo ha comenzado a abrir el propio Llanos en su intervención en la rueda de prensa posterior a la junta de síndics. En ella, el síndic voxista ha manifestado su "alegría" ante el pacto extremeño y ha reivindicado su "orgullo" por haber, desde la Comunitat Valenciana, "marcado el camino para el pacto conseguido en Extremadura". Y ahí, entre los aspectos más destacados está la cuestión de fijar una "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y subvenciones públicas, algo que para Vox sí se ha acordado en tierras valencianas.

"Forma parte del pacto", ha expresado Llanos quien fue el encargado el 27 de noviembre de expresar el voto a favor de su grupo parlamentario a Juanfran Pérez Llorca. Aquel apoyo se cerró en base a un acuerdo sin un papel público como sí lo ha habido en Extremadura sino en base a los compromisos que tuvo que verbalizar en la tribuna el entonces aspirante a la Presidencia de la Generalitat. En su alocución no hubo mención expresa alguna a estos, lo que no ha impedido a Llanos en insistir que sí que se acordó.

Para ello, ha puesto de ejemplo la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión donde PP y Vox pactaron varias enmiendas y en las que, según ha insitido el síndic voxista, "aparecen estas cuestiones de manera expresa". No obstante, en estas enmiendas no hay referencia explícita a la "prioridad nacional", sino un incremento del tiempo de empadronamiento (de 12 a 15 meses) así como una exigencia de cumplir con un protocolo de inclusión que abre la puerta a vetar las ayudas a las mujeres que porten velo.

"No he visto nada raro"

La bandera que ha hecho Vox de esta medida supuestamente incluida en el pacto supondría desdecir al canal de comunicación de su partido a nivel estatal en Facebook que escribió hace dos días, tras conocerse el pacto entre la formación de Santiago Abascal y Guardiola que Extremadura "será la primera región de España con Prioridad Nacional". Nada de mencionar a la Comunitat Valenciana como una antesala de este apartado como reivindican en las Corts.

El síndic del PPCV; Fernando Pastor, habla con otros representantes populares en la reunión de portavoces, este martes en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Pero todavía ha añadido más dudas el PP. Su síndic, Fernando Pastor, ha evitado hablar del pacto en Extremadura señalando que a él el que le "encanta" es el autoreferenciado como "Pacte de las Corts", el que impulsó a Llorca como jefe del Consell. Pese a las preguntas sobre un "sí" o un "no" a si estaba incluido en el acuerdo esta "prioridad nacional", Pastor ha tomado la tangente, se ha desentendido, ha evitado criticar el concepto como sí ha hecho Isabel Díaz Ayuso y ha asegurado que mirando los hechos de estos seis meses del pacto "no he visto nada raro ni nada censurable en inmigración".

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Es más, el síndic del PPCV ha destacado que la "grandeza" del acuerdo que sellaron PP y Vox para investir a Llorca es que "no está escrito" sino que "se fraguó a través de la palabra, del parlamentarismo" donde el entonces candidato a presidir la Generalitat fijó sus líneas de gobierno en su discurso y Vox le añadió "matices". Todo aquello quedó en el aire forjando un pacto sin rúbrica ni negro sobre blanco que hoy deja la duda de si hay o no acuerdo para aplicar la "prioridad nacional" en las ayudas de la Generalitat Valenciana.