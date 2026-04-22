Los alicantinos acuden más al notario para divorciarse que para casarse

No tiene el mismo glamour que una iglesia, con su altar barroco recargado de dorados y esculturas espectaculares, como suelen ser en la Comunidad Valenciana. Ni tampoco resulta mucho mejor que la sobriedad y el desamparo que suelen ofrecer las salas de los juzgados o los registros civiles. Sin embargo, cada vez son más las parejas que escogen las notarías para celebrar su boda o formalizar su separación, dos de los trámites más importantes en la vida de cualquier persona.

En el caso de los casamientos, la cifra ha aumentado progresivamente desde que se puede realizar en estos establecimientos todo el expediente matrimonial, sin necesidad de acudir al Registro Civil, lo que supone una comodidad añadida. De esta forma, el año pasado se dijeron el sí quiero ante un notario 1.718 parejas valencianas, casi un 10 % más que el año anterior.

Son ya casi cinco bodas diarias, lo que empieza a ser una cifra considerable. Por ejemplo, si se toman los datos del año 2024 -los últimos disponibles- en total en la autonomía se celebraron 19.099 matrimonios, lo que significa que los notarios ya casan a casi el 9 % de las parejas. En comparación, los matrimonios religiosos supusieron ese año 2.384, el 12,4 % del total.

Por provincias, en el caso de Alicante, entre firma de hipoteca y formalización de compra de piso, los notarios celebraron 642 ceremonias; en Valencia fueron 913 y el Castellón, 163.

Rupturas

Sin embargo, en el último año se han incrementado en mayor medida las parejas que acuden a los fedatarios públicos para formalizar su separación. De acuerdo con los datos facilitados por le Colegio Notarial de València, en 2025 pasaron por este trago 1.370 matrimonios, un 12 % más que el ejercicio anterior.

Una boda en una notaría alicantina, en imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Por provincias, 660 fueron parejas alicantinas -de hecho, en esta provincia se acude más al notario a separarse que a casarse y los divorcios han aumentado más de un 20 % en el último año-, otras 125 residían en Castellón y 585, en la provincia de Valencia.

Son casi cuatro al día y, si en el anterior caso ya suponen un porcentaje significativo, en el de los divorcios los notarios ya son los responsables de tramitar casi un 14 % del total.

Rápido y simple

Entre los motivos de este auge de separaciones notariales, el vicedecano del colegio, el alicantino Gaspar Peral, apunta que la principal es la rapidez con la que se realiza, aunque, eso sí, no todas las parejas pueden beneficiarse de este sistema. Sólo pueden acudir al notario para divorciarse las parejas que lo hagan de mutuo acuerdo y que no tengan hijos a su cargo. En caso contrario, hay que pasar por los tribunales para que el proceso -especialmente, los derechos de los menores- esté tutelado por un juez.

Si se cumplen los requisitos, basta con acudir con un abogado que haya redactado el convenio regulador para validarlo, lo que puede realizarse en muy poco tiempo. Desde el punto de vista económico, se trata de un trámite que resulta bastante asequible que puede salir por unos 300 euros, sin contar, claro está, con los honorarios del abogado.

Junto con la facilidad, Peral también señala que otra razón que impulsa los divorcios en las notarías es que cada vez se conoce más esta posibilidad y también que las parejas que deciden poner fin a su convivencia cada vez entran más dentro del estereotipo que puede beneficiarse de esta opción. Es decir, que cada vez se separan más parejas de mutuo acuerdo y que no tienen hijos o ya se han independizado.

Es decir, que la demografía también rema a favor de esta simplificación a la hora de tomar caminos diferentes.