¿Una oferta "absurda" o "falta de diligencia"?: la disputa entre altos cargos por la vigilancia de los barrancos en la dana

La vigilancia de los barrancos se ha revelado como una de las grandes deficiencias en la actuación de la administración en la dana. La Generalitat Valenciana tenía a su disposición numerosas herramientas para controlar los cauces, entre ellas los bomberos forestales o los agentes medioambientales. Sin embargo, solo se movilizaron dos unidades de bomberos para este menester mientras que no se hizo uso alguno del segundo cuerpo. El director general de Medio Natural, Lluís Gomis, ofreció la mañana de la dana la colaboración de estos agentes pero cayó en saco roto la oferta, dirigida al entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que sostiene que nunca la recibió y que se enteró a posteriori.

El ex 'número dos' de Emergencias, que niega tener responsabilidad alguna en la falta de movilización de los agentes, ha abierto una disputa en el seno de la investigación sobre si ese ofrecimiento se hizo de la manera adecuada. El escrito del director general de Medio Natural se llevó a cabo por un registro interdepartamental que recibió una técnico de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), que fue pasando por varias manos de técnicos, pero no hay constancia de que Argüeso lo recibiera, según un informe aportado a la causa.

El sindicato FETA-CGT, personado como acusación popular, pidió que declararan como testigos los técnicos para analizar la trazabilidad de esa oferta y constatar si el entonces secretario autonómico tuvo constatación. Así, la defensa de Argüeso respondió con otro escrito que ha quedado "más que claro" que él "no recibió dicho ofrecimiento", del que dice además que se envió de "una forma más que ABSURDA [sic] para ser el día que era". Seguía así la tesis manifestada en otros escritos de que el alto cargo de Medio Ambiente había adolecido de "falta de diligencia".

La defensa del exresponsable recuerda la declaración de la jefa de servicio, Inma Piles, quien dijo que la comunicación "no era correcta" en plena emergencia y que la vía empleada para hacer la oferta era válida "para temas administrativos o de mero trámite pero no para un tema urgente en una emergencia", por lo que debería haberse empleado "conducto distinto" como una llamada telefónica. Por ello, dijo la funcionaria ante la jueza de la dana, el ofrecimiento "siguió un circuito totalmente paralelo al de la gestión de la emergencia" y "las personas que tenían esta información no eran conscientes de la información que tenían".

Con todo, el pasado lunes la jueza de la dana emitió un auto donde aceptaba las testificales propuestas por el sindicato y cargaba contra la defensa de Argüeso, al que señalaba por su responsabilidad aquel día: "La calificación de absurda con mayúsculas no puede ocultar, sin embargo, que, cuando fue recibida y abierta la comunicación [...], quien gestionaba la emergencia era el señor Emilio Argüeso y no el señor Lluís Gomis". "Quien ostentaba la posición de garante al objeto de que no se produjeran fallecimientos ni lesionados no era otro" que el entonces secretario autonómico, que era responsable del plan de emergencias en la mayoría de la provincia de Valencia hasta las siete de la tarde, incluidas comarcas clave como l'Hoya de Buñol y l'Horta Sud, que acumularon la mayor parte de las víctimas mortales de aquella jornada.

Noticias relacionadas

"No se puede hacer depender de la apertura de un correo, ni de la comunicación al superior a través de una jerarquía de diversos puestos administrativos, el hecho de que no se hiciera uso del recurso que suponía los agentes medioambientales", señala el auto de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, quien señala que es Argüeso al que "corresponde exclusivamente responder" por qué no solicitó, como director del plan de emegencias, la colaboración de los agentes medioambientales.