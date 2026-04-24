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La Conselleria de Sanidad 'apagará' sus sistemas informáticos 8 horas en la madrugada del sábado para actualizarlos

El apagón durará desde la medianoche a las 8.30 horas del 25 de abril, aunque la Conselleria asegura que la actividad asistencial "no se verá afectada"

La app GVA+ Salud se tiñe de azul y se renueva con nuevas funciones

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GVA

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

Los sistemas informáticos de la Conselleria de Sanidad se apagarán este sábado a la medianoche durante ocho horas y media, hasta las 8.30 horas del sábado 25 de abril. El motivo no es otro que realizar una actualización de todos los sistemas tecnológicos de la sanidad pública, con le objetivo de mejorar la estabilidad, la seguridad y el rendimiento de todas estas aplicaciones.

La primera pregunta es clara: qué pasará con los pacientes que necesiten atención sanitaria durante esas horas. Sanidad aclara que la actividad asistencial "no se verá afectada" porque todos los centros "cuentan con procedimiento de contingencia para que sean atendidos con normalidad". Estos procedimientos permitirán a los profesionales desarrollar su labor y garantizar la adecuada atención sanitaria a la ciudadanía. En el periodo afectado, son los servicios de Urgencias los que mantienen su actividad.

Según explica la Generalitat en un comunicado, las aplicaciones inoperativas serán algunas como el SIP, esencial para acceder al historial clínico del paciente, o la app GVA+ Salut, renovada recientemente y que tantos problemas ha reportado en sus primeras semanas. En el texto, se especifica que tampoco estarán operativos "otros sistemas de uso profesional" sin especificar cuáles. Saberlo ayudaría a dimensionar el alcance de la afectación para pacientes y sanitarios.

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Antes del 'apagón' tecnológico, Sanidad ha informado a todos los departamentos de salud sobre esta parada técnica de carácter preventivo y planificado, así como de las aplicaciones que estarán inoperativas durante esas horas, para que de forma planificada puedan activar el procedimiento adecuado de contingencia en función del servicio asistencial.

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