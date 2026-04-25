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La mayoría del profesorado de la Comunidad Valenciana avala una huelga indefinida desde el 11 de mayo

El 77% del profesorado valenciano afirma que secundaría la huelga en cualquier formato, con el 38,05% apostando por iniciarla el 11 de mayo

Valencia VLC Huelga de profesores en la enseñanza pública. Manifestación por el centro

Valencia VLC Huelga de profesores en la enseñanza pública. Manifestación por el centro / Francisco Calabuig / LEV

Voro Contreras

Voro Contreras

València

La mayoría del profesorado de la Comunidad Valenciana se inclina por iniciar una huelga indefinida en todas las provincias a partir del 11 de mayo, según los resultados de la encuesta impulsada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF para definir el calendario de movilizaciones de final de curso. La consulta, en la que han participado 9.817 docentes de la enseñanza pública, sitúa esta opción como la preferida tanto en voto directo como en el recuento ponderado.

En concreto, el 38,05 % de los participantes elige como primera opción el paro indefinido desde el 11 de mayo, muy por delante del 23,21 % que apuesta por comenzar el 25 de mayo. Las fórmulas de huelga escalonada por provincias quedan en tercer y cuarto lugar, con un 20,66 % y un 18,08 %, respectivamente . El análisis ponderado -que tiene en cuenta todas las preferencias- confirma esta tendencia, aunque con una diferencia más ajustada entre las dos opciones de huelga indefinida.

Máxima tensión

Estos resultados llegan en un momento de máxima tensión entre los representantes del profesorado y la Conselleria de Educación. Los cuatro sindicatos convocantes, a los que se ha sumado ANPE, han dado por “agotada” la negociación tras la última reunión con la consellera, Carmen Ortí, que terminó sin avances, especialmente en materia salarial. Según denuncian, la Generalitat no solo no presentó propuestas de mejora retributiva, sino que aplazó cualquier negociación hasta otoño por motivos presupuestarios.

Ante este escenario, los sindicatos han solicitado una reunión “urgente” al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con el objetivo de abrir una “negociación real y efectiva” que desbloquee el conflicto. Consideran que la falta de avances hace que la huelga indefinida prevista para mayo esté “más justificada que nunca”.

Disposición a secundar las movilizaciones

El sondeo también refleja una elevada disposición a secundar las movilizaciones. Un 77 % del profesorado afirma que apoyaría la huelga en cualquier formato, mientras que solo un 23 % descarta hacerlo. En cuanto a la duración, existe un núcleo importante -el 28 %- dispuesto a mantener el paro “todos los días que sean necesarios”, aunque otros colectivos fijan límites más concretos, que van desde uno o dos días (9 %) hasta un máximo de dos (14 %) o tres semanas (9%).

Entre quienes no participarían, el informe apunta a que los motivos son principalmente prácticos y no ideológicos, relacionados con la situación económica, las cargas familiares o las dificultades propias del final de curso.

"Falta de voluntad"

Con los resultados ya sobre la mesa, los sindicatos y las asambleas de docentes deberán ahora debatir el modelo definitivo de huelga. La decisión final se tomará en los próximos días, en un contexto marcado por el bloqueo de las negociaciones y la creciente presión para que el jefe del Consell intervenga directamente en el conflicto educativo.

Noticias relacionadas

La negociación entre el profesorado de la Comunidat Valenciana y la Conselleria de Educación se rompió tras la decepcionante reunión del pasado lunes, como la calificaron los sindicatos. Tres de ellos -STEPV, CCOO y UGT- se niegan a continuar con la negociación si no está sobre la mesa su reivindicación salarial. No debatirán sobre normativas de principio de curso, ni sobre ratios en protesta "por la falta de voluntad" de la Generalitat para mejorar sus condiciones laborales.

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