Pilar Bernabé: “La Comunitat Valenciana puede liderar la transición energética en Europa”

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, reivindicó este lunes el papel del tejido empresarial valenciano como motor de transformación económica durante su intervención en la entrega de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. En un discurso centrado en la escucha, el diálogo y la cooperación institucional, subrayó que la empresa familiar continúa siendo “la esencia” de la economía valenciana y un motivo de orgullo colectivo.

Bernabé puso el acento en la necesidad de afrontar los retos actuales desde la colaboración entre administraciones y el sector privado. En este sentido, recogió la petición trasladada por empresarios durante la jornada para generar “acuerdos, diálogo y un clima de tranquilidad” que favorezca el desarrollo económico. La delegada defendió que escuchar al empresariado ha sido clave en su trayectoria y una herramienta imprescindible para diseñar políticas eficaces.

En su intervención, destacó la capacidad de las empresas valencianas para adaptarse a contextos complejos, tanto en el ámbito geopolítico como en el entorno más cercano. Según afirmó, esa resiliencia se traduce en innovación, crecimiento y una mejor comprensión de los desafíos actuales. Entre ellos, señaló la necesidad de avanzar hacia mayores cotas de autonomía, especialmente en materia energética, como vía para reforzar la competitividad.

La transformación energética y digital centraron buena parte de su discurso. Bernabé defendió que apostar por la soberanía energética beneficiará directamente a la industria y a las pymes, al tiempo que insistió en que este proceso debe ir acompañado de una digitalización profunda. En este contexto, citó ejemplos de empresas que ya trabajan en la expansión hacia nuevos mercados y en la incorporación de tecnologías innovadoras.

Asimismo, situó a la Comunitat Valenciana en una posición estratégica dentro del futuro económico europeo. A su juicio, los territorios mediterráneos están llamados a liderar la transición energética del continente, lo que abre una “oportunidad histórica” para España. “Tenemos la capacidad de liderar esa transformación y, con ella, la economía europea”, afirmó.

Otro de los puntos destacados fue el papel de València como referente en el debate global sobre inteligencia artificial. Bernabé recordó que la ciudad acoge el laboratorio de gobernanza de esta tecnología impulsado por Naciones Unidas, lo que refuerza su posicionamiento como polo innovador. En este ámbito, defendió además la importancia de incorporar criterios éticos en el desarrollo empresarial.

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Finalmente, la delegada apeló a construir una economía sostenible y capaz de generar oportunidades laborales, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno de España de trabajar junto al empresariado. Con una mirada que combine lo local y lo global, concluyó convencida de que la Comunitat Valenciana sabrá aprovechar el momento actual para traspasar fronteras y consolidar su crecimiento.