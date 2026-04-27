El tejido empresarial valenciano se fortalece en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

La economía valenciana volvió a vestirse de gala este lunes, 27 de abril, con motivo de una nueva edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, organizados por la entidad bancaria y Prensa Ibérica, una cita consolidada en el calendario empresarial de la C. Valenciana que reconoce el talento, la innovación y el compromiso del tejido productivo.

El escenario elegido fue el hotel Las Arenas de València, que acogió a representantes del ámbito empresarial, institucional y social en una noche marcada por el reconocimiento, pero también por la reflexión sobre los retos actuales. La gala estuvo conducida por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia.

Tras la recepción de invitados y el paso por el photocall, el acto dio comienzo con la bienvenida institucional. El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, abrió las intervenciones reivindicando la proximidad en un contexto global polarizado. «Lo más íntimo es lo más universal», afirmó, advirtiendo de que los grandes debates se enquistan en lo abstracto, donde «la pureza ideológica» desplaza a la negociación. Frente a ello, defendió que «lo concreto exige acuerdos» y apeló a liderazgos con responsabilidad real, en línea con el concepto de skin in the game. Guillot subrayó el papel del periodismo y de las empresas como agentes que contribuyen a «construir comunidad».

En esa misma línea, el director territorial Este de Banco Sabadell, Fernando Canós, destacó que los premios son «un espacio de encuentro y reflexión sobre el papel de la empresa en la cohesión social». Puso en valor el peso de la Comunitat Valenciana dentro de la entidad, con más del 17 % de su negocio en España, y la definió como «un entorno de oportunidades». También subrayó la resiliencia empresarial: «Esta fortaleza nace de las personas que toman decisiones y asumen riesgos», defendiendo un modelo basado en la cercanía: «Aspiramos a ser un socio estratégico que escucha y acompaña».

La apertura institucional corrió a cargo del conseller de Economía, José Antonio Rovira, quien destacó el carácter emprendedor de València «en un entorno global sin perder su identidad». Puso en valor la diversidad productiva —industria, turismo, logística o servicios avanzados— y el crecimiento de la economía del conocimiento. «Hablar de empresas es hablar de personas, de arraigo y de responsabilidad social», afirmó, subrayando que estos reconocimientos son «una apuesta de futuro».

La gala dio paso a la entrega de premios, reflejo de la diversidad del tejido empresarial valenciano. El galardón a la Empresa más Sostenible fue para SP-Berner Plastic Group. Su CEO, Jorge Escarpa Taberner, subrayó que «para ser sostenibles hay que ser competitivos», en un contexto de fuerte aumento de costes. Destacó el plan de inversión de 100 millones de euros en cuatro años, impulsado «cuando más cuesta arriba se pone todo».

El Premio Trayectoria recayó en Agnès Noguera, consejera delegada de Libertas 7, quien defendió la visión a largo plazo y un liderazgo ético, en línea con Adela Cortina, recordando que las decisiones deben considerar a todos los grupos implicados.

Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento a Quibim como Mejor Startup del Año. Su director de operaciones, Alberto Valiente, subrayó el impacto en «miles de pacientes» gracias a una tecnología que extrae información de imágenes médicas «invisible para el ojo humano», permitiendo diagnósticos más tempranos y precisos. «No queremos alejarnos de nuestra raíz valenciana», añadió.

El premio a la Empresa más Internacional fue para Power Electronics. Su vicepresidente técnico, Lalo Salvo, recordó el crecimiento desde una micropyme en 1987 hasta superar los 3.700 empleados: «Las empresas son como los hijos, crecen y casi no te das cuenta», reivindicando su identidad «100 % valenciana».

Grupo Aquaclean fue distinguido con el Premio Empresa con más Impacto Social. Su representante, Alberto Miralles, lo resumió en una idea: «Las empresas tienen sentido si aportan valor al entorno».

El Premio Empresa Familiar fue para Inelcom. Su presidente, Vicente Quilis, reivindicó «no perder las raíces» y puso en valor el talento del territorio.

El Premio Empresario del Año Banco Sabadell fue para Adolfo Utor, presidente de Baleària, quien evocó «los años 80 difíciles» y destacó la importancia de aquella etapa como construcción también social.

Finalmente, el galardón a la Empresa del Año Banco Sabadell recayó en Nealis. Su presidente, Enrique Gimeno, recordó los orígenes familiares y un crecimiento que hoy supera las 8.000 personas, atribuido al equipo, a la confianza de los clientes y al apoyo de Banco Sabadell «en los buenos y en los malos momentos».

La soberanía energética

La clausura institucional corrió a cargo de Pilar Bernabé, quien reivindicó el papel del tejido empresarial valenciano como motor de transformación económica y puso el acento en la necesidad de afrontar los retos actuales desde la colaboración entre administraciones y el sector privado.

En su intervención, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana destacó la capacidad de las empresas valencianas para adaptarse a contextos complejos, tanto en el ámbito geopolítico como en el entorno más cercano. Según afirmó, esa resiliencia se traduce en innovación, crecimiento y una mejor comprensión de los desafíos actuales.

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La gala concluyó con una actuación del Cuarteto de Cuerda Valencia y un cóctel-cena que cerró una noche de reconocimiento al tejido empresarial valenciano.