¿Tienes cita con el médico esta semana en la Comunitat Valenciana?: así puedes saber si te han cancelado o no tu consulta o cirugía en plena huelga

Los médicos valencianos están de huelga durante toda la semana. Y aunque el seguimiento no está siendo especialmente elevado -se ha quedado en el 7,45 % en este primer día-, puede ser que se cancele tu consulta, tu prueba o tu cirugía. En los paros anteriores, los convocados desde septiembre, se tuvieron que cancelar 200.000 procedimientos repartidos del siguiente modo: 3.059 cirugías, 83.117 citas en consultas externas, 22.373 en técnicas y, casi la mitad, 98.696 en Atención Primaria.

Según difunde CESM, el apoyo a la huelga está siendo del 90 % en la sanidad pública de la Comunitat Valenciana. "La participación está siendo extraordinaria", explican. El dato se extrae del personal que sí podía hacer vaga, no del total de la plantilla como hará Sanidad. En la Ribera, por ejemplo, los quirófanos están funcionando al 100 % y el personal cree que ocurre lo mismo en el resto de centros.

Los datos oficiales de seguimiento del lunes, ofrecidos por la Conselleria de Sanidad, dejan el seguimiento en el 7,43 %, por debajo de los paros de febrero; la de marzo estuvo condicionada por las fallas y la Madalena. Una vez más, el seguimiento más elevado se ha producido en Alicante con un 11,75 %; lejos de las cifras de Valencia, 5,75 %, y Castellón, 4,54 %.

Poca afectación

Con este seguimiento, los pacientes no están notando apenas el paro. Son pocas las incidencias reportadas y muchos no tenían ni siquiera conocimiento de la convocatoria. "No tenía ni idea de que había huelga de médicos hoy". Estas declaraciones de Gloria, que salía esta mañana de la consulta con el especialista en el hospital Arnau de Vilanova de València, era la tónica general.

Protesta en silencio de los médicos en la Fe por la huelga autonómica / Germán Caballero

Independientemente del conocimiento o no sobre el paro, la ciudadanía valenciana está del lado de los médicos: "Está muy bien que hagan huelga -, explicaba Gloria-. Cada uno tiene que ser valorado en su trabajo". Una opinión que compartía Eva: "Me parece muy bien, tienen que reclamar sus derechos". Y a las dos se sumaba Amparo: "Se lo merecen, espero que les hagan caso".

¿Y si se cancela?

El paro puede hacer que los pacientes acudan a su cita y se encuentren con que su médico no ha acudido a trabajar y, por tanto, no será atendido. En principio, la aplicación GVA+ Salud podría incorporar información sobre las incidencias, pero no de forma automática porque Sanidad no sabe qué facultativos se van a sumar al paro hasta primera hora de cada jornada.

GVA

Antes de desplazarse al hospital o al centro de salud, los pacientes pueden llamar al teléfono que aparece en su cita dentro de la app de Sanidad y preguntar por su médico. El asunto es si conseguirán ser atendidos porque las llamadas están aumentando y no siempre hay éxito.

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Lo que es seguro es que todas aquellas citas que se cancelen serán reprogramadas y Sanidad informará al respecto a los usuarios afectados. La pregunta clave es cuánto tiempo deberán esperar en un sistema con mucha presión asistencial. Y es que la sanidad pública valenciana acumula casi medio millón de pacientes en las listas de espera de cirugía o para ver al facultativo especialista.