La Fiscalía coincide con Carlos Mazón en que la jueza de la dana le sigue investigando

La Fiscalía Provincial de Valencia ha respaldado el recurso que había presentado el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón contra la decisión de la jueza de la dana de citarlo como testigo y no con las garantías de 'preinvestigado', como busca él. El exjefe del Consell sostenía que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra seguía investigando su figura pese al criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que descartó en marzo su responsabilidad penal. Y ahora, el ministerio fiscal coincide con la defensa de Mazón y ha pedido a la Audiencia que acepte su recurso.

El escrito del fiscal comparte así el núcleo del argumento que ya había esgrimido la defensa: que existe -según el abogado de Mazón- "una evidente contradicción entre esa premisa, formalmente proclamada, y la conducta material que la instructora viene desarrollando en la causa". Según el fiscal, hay todavía "diligencias de investigación pendientes de practicarse" que pueden "suponer en la praxis la investigación de la participación del referido aforado en la gestión de la emergencia mencionada anteriormente".

En ese sentido, sostiene el ministerio público, la decisión de la magistrada "vulneraría el derecho de defensa del recurrente porque deniega su personación en el presente procedimiento, y, por extensión, la posibilidad de tener conocimiento de las actuaciones e intervenir en la instrucción de la causa participando en las diligencias que se practiquen y solicitando la práctica de las que convinieran a sus intereses".

Según el recurso de apelación que había presentado la defensa del expresident, "una cosa es afirmar en el plano formal que no existe base bastante para atribuir responsabilidad criminal al Sr. Mazón, y otra muy distinta actuar en la práctica como si la instrucción siguiera orientada a explorar, construir o preparar una eventual imputación futura respecto de él. Y eso es, justamente, lo que aquí sucede." La defensa señalaba que la magistrada acordó la declaración de la exportavoz del Consell Ruth Merino "para informar expresamente sobre los comentarios del Sr. Mazón en una reunión al medio día".

El expresident Carlos Mazón este jueves en Les Corts / Rober Solsona / Europa Press

La jueza aseguraba que personarse como 'preinvestigado' implicaba que el expresident estaba asumiendo posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia pero para el fiscal, esto no es así y sostiene que esta figura no exige una imputación formal previa sino que opera precisamente para prevenir la indefensión cuando la instrucción proyecta diligencias sobre la esfera jurídica del aforado.

Cabe recordar que, de personarse bajo esta figura de 'preinvestigado', Mazón contaría con las garantías que tiene un investigado sin estarlo formalmente. Esto es, por ejemplo, acudir a declarar con abogado, evitar responder a las preguntas de las acusaciones o incluso mentir en defensa propia. Pero quizá lo más valioso sería tener acceso a la ingente documentación que obra en la causa y emplearla para preparar su comparecencia ante la magistrada o recurrir las decisiones de la instructora, como cualquier otra parte, en especial aquellas que le puedan afectar directamente.

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La resolución del recurso corresponde ahora a la Audiencia Provincial de Valencia. El fiscal interesa que se eleven a la Audiencia, entre otros particulares, las declaraciones del exjefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, la providencia de 16 de febrero de 2026 —en la que se acordaron comisiones rogatorias a Telegram y a WhatsApp para obtener mensajes en los que figuraba Mazón—, la propia exposición razonada ante el TSJCV de la jueza de 24 de febrero y la diligencia de careo entre la exconsellera Salomé Pradas y Cuenca.