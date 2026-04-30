'Juanfran President' exhibe complicidad con Ens Uneix a las puertas de las Cortes Valencianas
El jefe del Consell, acompañado de un cámara, se encuentra con su 'socio' Jorge Rodríguez cuando salía de la sesión de control y el alcalde de Ontinyent terminaba de entregar las firmas para rebajar el listón electoral
El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha coincidido con la comitiva de los municipalistas que este mediodía ha acudido a las Corts a presentar la iniciativa legislativa popular para rebajar el listón electoral en la Comunitat Valenciana al 3 %. Llorca, al que le acompañaba un asesor con cámara siguiendo los pasos del president durante la jornada, se ha saludado y fotografiado con varias personas en el camino al Palau. El equipo de Presidència está en plena operación para dar a conocer al gran público al exalcalde de Finestrat, con los ojos puestos en las elecciones de mayo de 2027 y en aumentar su grado de notoriedad.
Llorca ha exhibido buen rollo con el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y el resto del equipo de municipalistas. El actual president fue la pieza esencial que permitió engrasar el pacto entre Ens Uneix y Mompó y Mazón que en 2023 permitió al PP acceder a la presidencia de la Diputación de Valencia. La complicidad es total: "¿Tengo que revisarlas una por una?", ha bromedado con Natàlia Enguix, de Ens Uneix, y David García, presidente de Unión Municipalista, respecto a las firmas presentadas.
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