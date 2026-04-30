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Compromís se atasca con la candidatura de Mónica Oltra en València

La exvicepresidenta del Consell no acude a la ejecutiva donde se iba a abordar la candidatura en la capital del Túria.

Lucia Beamud, Papi Robles, el ministro Bustinduy, Mónica Oltra y el diputado Alberto Ibáñez, en un acto de Orriols

Lucia Beamud, Papi Robles, el ministro Bustinduy, Mónica Oltra y el diputado Alberto Ibáñez, en un acto de Orriols / Levante-EMV

Pablo Plaza

València

Compromís prepara el terreno para el aterrizaje de Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía de València. Pero parece que no todo fluirá tan fácilmente en el seno de la coalición valencianista. La ejecutiva local había convocado este miércoles una sesión extroardinaria para abordar la futura candidatura y para ello había convocado a la exvicepresidenta de la Generalitat tras su intención de encabezar la lista electoral, pero finalmente no acudió a la cita.

La ejecutiva extraordinaria tenía como único punto del orden del día "Candidatura València", tal como explicaron fuentes internas de la coalición, según las cuales la idea era "acelerar" el proceso y "empezar a trabajar para su nombramiento cuanto antes" dado que solo la asamblea -y no la ejecutiva- puede materializar ese nombramiento. La invitación a la exvicepresidenta del Consell, sin embargo, fue en vano. Fuentes próximas a la exdirigente de Iniciativa, una de las patas de la coalición, apuntaron a un supuesto cambio en el objeto de la reunión para justificar su ausencia a última hora.

Según explicaron, la ejecutiva había invitado a Oltra para "pedirle que sea la candidata de Compromis por València" pero durante la mañana de este miércoles, la portavoz municipal y dirigente de Més, Papi Robles, le comunicó que finalmente no sería así sino que iba a "tratar cuestiones de procedimientos internos sobre la candidatura". Así, como Oltra "no forma parte de la ejecutiva, no tiene sentido su presencia allí", comunicaron al respecto.

Desde que Oltra anunciara su regreso a la primera fila política al frente de la candidatura en la capital del Túria, hace un mes, falta que ese impulso se materializara a nivel orgánico. En ese sentido, la ejecutiva pretendía servir para oficializar la postura favorable de la coalición a la vuelta de la exdirigente. Era el primer acto orgánico interno de Compromís como coalición al que iba a asistir Oltra después de dimitir, entre llantos, en una rueda de prensa en junio de 2022, por lo que la cita, más allá de su relevancia práctica, tenía también un gran peso simbólico. Desde que abandonara sus cargos, ha estado alejada de la vida interna de la coalición.

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Su liderazgo al frente de la lista es, dentro de Compromís, indiscutido. Lo que no está tan clara todavía es la fórmula que se empleará para confeccionar la candidatura completa. La exvicepresidenta del Consell ha planteado aglutinar una coalición de fuerzas a la izquierda del PSOE, una vía que no descartan en la otra pata de la coalición, Més, uno de cuyos máximos representantes, el síndic en les Corts, Joan Baldoví, se ha mostrado más que prudente. Los cuadros de la rama más nacionalista se han puesto en guardia ante el aterrizaje de la líder de Iniciativa y la posibilidad de tener que ceder espacios que habían estado ocupando en los últimos tiempos en la organización a nivel local. Todo deberá ser objeto de negociación.

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