Morant se contrapone con el Consell y sintoniza con los sindicatos educativos ante la huelga

La medida está todavía lejos para considerarse una promesa electoral, esos grandes propósitos que los partidos se fijan en el camino hacia las urnas en busca de votantes, pero por si se diera la circunstancia de verse en la posición de tomar decisiones en la Generalitat Valenciana, Diana Morant, líder y aspirante del PSPV a la presidencia autonómica, ha trasladado a los sindicatos educativos su apoyo en las reivindicaciones que han provocado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 11 de mayo, esto es, principalmente una subida de sueldo.

La convocatoria y la propia imagen ha sido ya de per se el mensaje con el que la dirigente socialista ha irrumpido dentro de la convulsa situación que vive la educación valenciana. Morant ha conseguido reunir en la sede del PSPV a los tres sindicatos convocantes del paro, Stepv, UGT PV y CCOO PV, mayoritarios en la suma, así como a CSIF, quien de momento se ha desmarcado de la protesta global, pero mantiene un tono crítico con la conselleria.

Es un encuentro, ha dicho la también ministra de Ciencia antes de empezar, en el que su objetivo es "escuchar sus reivindicaciones" y, sobre todo, evidenciar que existe una "vía de diálogo permanente", contraponiéndose directamente con la Conselleria de Educación a quien ha acusado de falta de negociación con la comunidad educativa para evitar la huelga. "Nosotros lo que sí que hacemos es sentarnos con los sindicatos y escuchar sus reivindicaciones", ha indicado Morant.

Es más, la líder del PSPV ha asegurado que se "reconoce" en las demandas del profesorado como es la necesidad de estar en la media salarial, lo que supondría una subida de sueldo. "Atenderemos esa mejora salarial", ha señalado entre el compromiso electoral de cara a la futura batalla en las urnas y el apoyo de la huelga que previsiblemente comenzará el 11 de mayo.

Para ello, frente al 'no hay dinero' que se había erigido como argumento desde el Consell, Morant ha señalado que este podría salir revirtiendo las rebajas fiscales "a ricos" impulsadas por el Ejecutivo autonómico o aceptando la reforma de la financiación que supondría, según cálculos del Ministerio de Hacienda, 3.600 millones más en 2027 para la Comunitat Valenciana. "No hay excusas", ha justificado la socialista al tiempo que ha insistido en que atenderán las reivindicaciones sindicales.

Soler, en la reunión

En la sintonización del mensaje entre los representantes del profesorado y Morant ha servido de cable de unión las referencias al Botànic y a los compromisos pactados en la última legislatura del gobierno de izquierdas. No en vano, al lado de la ministra de Ciencia ha estado sentado Miguel Soler, secretario autonómico de Educación en los años del Consell de socialistas, Compromís y Unides Podem y ahora responsable de la materia en la formación del puño y la rosa.

El guiño al pasado no ha sido solo en la presencia física del veterano político socialista (en la reunión pese a una lesión en el pie) sino con la cita a acuerdos concretos. Ha indicado así la previsión de mejoras de las plantillas, la mejora de condiciones del profesorado o de los centros con el Plan Edificant, cuestiones que, ha añadido, "ahora la conselleria ha incumplido". "El cambio ha sido a peor", ha remarcado reivindicando la acción de un departamento dirigido por Compromís, pero con el número 2 del PSPV.

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No obstante, ese pasado le ha rebotado en forma de pregunta de por qué durante los ocho años de ese Consell no se efectuó esa mejora del poder adquisitivo que reclaman ahora los sindicatos. Ante ello, Morant ha asegurado que en ese momento no estaba en el Ejecutuvo autonómico y que desconoce el "por qué en concreto" no se hizo, "pero sí nos sentamos", ha añadido asumiendo en primera persona la actuación. "Llegamos a acuerdos, pero la conselleria los ha incumplido", ha remarcado.