Los 20 mejores MIR de España no eligen hospitales de la Comunidad Valenciana

El reparto de plazas MIR 2026 ha comenzado este lunes por la mañana y no ha comenzado de la mejor manera para los hospitales valencianos. Y es que ninguno de los 20 mejores futuros médico interno residente (MIR) se han decantado por realizar su residencia en la Comunitat Valenciana. No ha sido hasta el turno 21 cuando se ha escogido la primera plaza en la sanidad valenciana, en concreto la especialidad de Cardiología en el Hospital La Fe de València. Así se recoge en el portal oficial del Ministerio de Sanidad.

Estos contrasta claramente con lo ocurrido el año pasado cuando el mejor MIR de España decidió formarse en Cirugía Cardiovascular en el hospital General de València; también la cuarta mejor MIR de entonces eligió el mismo hospital, pero en su caso para formarse en la especialidad de Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología. Además, el número 16 se decantó por Cardiología en La Fe.

La sanidad valenciana ha sido escogida en nueve ocasiones entre el grupo de los 100 primeros en escoger plaza en la presente convocatoria del MIR; el año pasado fueron 13. Faltará ver cómo finaliza esta primera jornada para escoger plaza, que en 2025 se cerró con más de 70 puestos escogidos.

Las 100 primeras

Hasta ahora, las plazas escogidas entre los 100 primeros en la Comunitat Valenciana contemplan cinco especialidades, algunas de ellas de las más demandadas como Dermatología; y tres hospitales diferentes: La Fe de València, el Doctor Peset de València y el Genera de Alicante.

Las elegidas por modalidad y centro, así como su número de turno:

Cardiología, hospital La Fe de València (21).

Cardiología, hospital General de Alicante (27).

Dermatología médico-quirúrgica y Venereología, hospital General de Alicante (38).

Pediatría, UDM Pediatría hospital General de Alicante (57).

Cardiología, hospital La Fe de València (63).

Dermatología médico-quirúrgica y Venereología, hospital Doctor Peset de València (74).

Dermatología médico-quirúrgica y Venereología, hospital La Fe de València (76).

Dermatología médico-quirúrgica y Venereología, hospital General de Alicante (82).

Neurología, hospital La Fe de València (100).

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Actual convocatoria

En total, la sanidad valenciana ofrece 916 plazas, según la información habilitada en el portal oficial del Ministerio de Sanidad, lo que es una buena noticia en un contexto de déficit de médicos. La convocatoria de este 2026 es una cifra récord y supone un incremento de 57 puestos respecto al año pasado. Uno de los misterios de la presente convocatoria es observar la recepción de la nueva especialidad: Medicina de Urgencias y Emergencias. En la Comunitat Valenciana, solo se ofertan nueve plazas en su primer año: cinco en València en los hospitales de La Fe, el Arnau de Vilanova, el General, el Doctor Peset y el Clínico; tres en Alicante, en el Sant Joan, el General de Alicante y en el General de Elche; y una en la provincia de Castellón, en el General.