La empresa pública de bomberos admite que la mayoría de sus unidades se retiraron a las 19.30h el día de la dana

La empresa pública de bomberos de la Generalitat Valenciana, la SGISE, ha admitido a la jueza de la dana que la mayoría de las unidades, al menos las que preguntó la magistrada, hicieron un horario ordinario aquella jornada del 29 de octubre de 2024. La entidad, encargada de los bomberos forestales de la administración autonómica, ha asegurado a un requerimiento de la magistrada, que 10 de las 12 unidades, movilizadas por el Consorcio Provincial de Valencia que figuraban en la consulta se retiraron a las 19.30 horas o antes aquel día.

La compañía pública es la que algutina las unidades del servicio de bomberos forestales pero, tal como explica en su informe, son los consorcios provinciales los responsables de la "movilización operativa". En ese sentido, la jueza le había pedido que informara sobre la movilización de las unidades de Ontinyent, Xàtiva, Font de la Figuera, Rótova, Castelló de Rugat, Pedralba, Yátova, Requena, Sinarcas, Villagordo, Los Isidros y Chelva, así como sobre la hora a la que, en su caso, se efectuó esta movilización.

Al respecto, el informe de la SGISE, al que ha tenido acceso Levante-EMV, expone que aquel día había en total 2 unidades helitransportadas y 26 unidades terrestres, y de estas últimas solo una estaba inoperativa. Así, de las unidades consultadas por la magistrada, tods tuvieron una "incorporación ordinaria" y casi todas siguieron el horario habitual -de 9.30 a 19.30-. Solo la de Requena y la de Chelva estuvieron activas hasta la madrugada.

La primera, se movilizó en dos franjas -entre las 14 horas y las 15 horas de la tarde; y entre las 21.30 horas y las 3.50 horas de la madrugada- y efectuó dos servicios de salvamento y rescate en Utiele. La unidad de Chelva, por su parte, se movilizó casi a las 16.20 horas pero el corte en los accesos impidió la retirada hasta las dos de la madrugada, y lo hicieron el parque de Requena. El resto de unidades por las que había preguntado se retiraron a las 19.30 horas, la mayoría sin intervenciones. Excepto la unidad de Villargordo, que hizo un servicio casi tres horas a partir de las 16.35 horas y efectuó un rescate en Utiel.

Las cifras coinciden con un informe elaborado por el jefe de la Unidad de Bomberos Forestales de Pedralba, un documento crítico que señalaba que apenas el 15% de la plantilla de bomberos forestales fueron activados aquel fatídico 29 de octubre y el 85% del total fueron enviados a sus casas a las 19.30 horas. Además, apuntaba que "la mayoría de las unidades no contaban con el material necesario para intervenir en inundaciones". Aunque en este punto difiere el documento de la SGISE.

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El informe conocido este lunes señala el personal operativo del servicio de bomberos forestales estaba dotado "con un equipo de meteorología adversa de carácter individual con la consideración de equipo de protección individual (EPI)" y se cuenta "con varios equipos para el vadeo distribuidos por zonas operativas, así como de un remolque especial por provincia para el trabajo en inundaciones, dotado con electrobombas y generadores eléctricos".