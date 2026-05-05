PP y Vox liquidan la investigación de la dana en las Corts sin citar a la cúpula de Emergencias del 29-O

La investigación que las Corts ha de realizar sobre la gestión de la dana del 29 de octubre, el mayor desastre natural de la historia no solo de la Comunitat Valenciana sino de toda España con 230 fallecidos, ya tiene fecha de finalización. Será el próximo 27 de mayo cuando la comisión creada en el parlamento valenciano para analizar la actuación política ante la gran riada celebre su última sesión, un punto y final acordado este lunes por PP y Vox que llegará sin que la cúpula de Emergencias de la Generalitat el día D, de la que los dos máximos responsables están investigados por la justicia, vaya a dar explicaciones ante la cámara autonómica.

La fecha de cierre la fijó oficialmente este lunes la Mesa de la comisión, el órgano encargado de dirigir los trabajos. Este lo controlan PP y Vox, que han aprovechado que se han cumplido los doce meses fijados inicialmente para en lugar de prorrogar la investigación (algo que solicitarán PSPV y Compromís, pero que PP y Vox tumbarán) calendarizar su epílogo y que tendrá en el 27 de mayo su último encuentro con el debate de las conclusiones del análisis hecho por las Corts, quitándose de encima la investigación parlamentaria antes del curso previo de las elecciones autonómicas.

A ese 27 de mayo se llegará con solo una docena de sesiones celebradas, tres de ellas sin comparecientes; entre numerosos parones pese a las reiteradas solicitudes de reunión; con más lecciones magistrales sobre ingeniería hidráulica que explicaciones políticas (han pasado 13 técnicos por los cinco cargos de la Generalitat) y sin que intervenga ninguno de los responsables que estuvo en las horas decisivas del Cecopi. Lo más cerca ha sido Susana Camarero, conectada 40 minutos al inicio de la reunión, o Carlos Mazón, que llegó al centro de l'Eliana una vez se envió la alerta masiva.

La ausencia de miembros del Cecopi se dará pese a que la mayoría de ellos estaban previstos para ser llamados en el plan de trabajo aprobado por populares y voxistas hace un año. Pero ni aún así. "Es momento de sacar conclusiones, tenemos material suficiente", justificó tras la reunión el síndic del PPCV, Fernando Pastor, frente a las críticas de PSPV y Compromís y el silencio de Vox que prefirió no dar declaraciones. "Es un cierre en falso, no han tenido ningún propósito de que se conozca la verdad", lamentó Alicia Andújar, diputada del PSPV en la comisión. "Es un día triste, un insulto a las víctimas", agregó el diputado de Compromís, Carles Esteve.

Transcripciones del Congreso

Entre los nombres sin citar y que estaban en esa primera hoja de ruta están el de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, quien según la ley tenía el mando único de la emergencia el 29-O, y el de su número 2 en el departamento, el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso. Los dos están siendo investigados por la justicia (donde la instrucción acumula 36.000 folios y se alargará hasta 2027), pero no irán al parlamento valenciano. El propio Pastor explicó que Pradas ya ha ido a la comisión del Congreso, que se acogió a su situación judicial para no responder y que llamarla sería "montar circo".

Susana Camarero comparece en la comisión de investigación de la dana, en las Corts. / Jorge Gil/Europa Press

No obstante, los 'populares' externalizarán el interrogatorio y pedirán incorporar a los documentos de la comisión la transcripción de lo que dijo la exconsellera en la Cámara Baja. Esa misma fórmula la utilizarán con el subsecretario de Emergencias, Jorge Suárez, el funcionario de más alto rango en la conselleria el 29-O y quien también había sido incluido en el plan de trabajo, pero finalmente no ha sido llamado. También han reclamado incorporar las transcripciones de las comparecencias de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en el Senado.

Ambos, igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la ex responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fueron llamados, pero excusaron su asistencia al señalar que las Corts no tienen competencias para citar a cargos de organismos del Estado, una ausencia que el PP también apunta como uno de los motivos para su cierre temprano. Sí que podían haber acudido a la otros representantes presentes en el Cecopi el 29-O como José Miguel Basset, director operativo de la emergencia como jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, o Raúl Quílez, gerente de los bomberos forestales durante la catástrofe, de los que el PP tampoco ha pedido la transcripción de sus intervenciones en el Congreso.

Última sesión

La contraposición con lo ocurrido en la Cámara Baja es llamativa. Pese a empezar más tarde las declaraciones, en noviembre, han pasado (de momento) por ella ocho cargos de la Generalitat Valenciana por los cinco que lo harán en la valenciana. Tras Mazón, Camarero, Miguel Barrachina y Vicent Martínez Mus (los tres últimos la pasada semana), el quinto será Raúl Mérida, actual comisionado del Consell para la reconstrucción, que intervendrá en la que será la última sesión con comparecientes, el 11 de mayo.

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Para ese día también está llamado el excomisionado del Gobierno central, José María Ángel, en un último movimiento de PP y Vox buscando hablar más de la polémica en torno a su currículum por el que dimitió que las labores hechas tras la riada y de las que Ángel dimitió en agosto de estas responsabilidades, cuatro meses antes de que Mérida asumiera estas competencias en la Administración autonómica. Será posiblemente el penúltimo espectáculo pirotécnico de una investigación que podría acabar rubricando aquello que dijo Juanfran Pérez Llorca hace un mes sobre estas comisiones parlamentarias: "No suelen servir para nada, solo para frustrar más y crear crispación”.