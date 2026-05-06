El PP 'contraprograma' a Maribel Vilaplana en el Congreso y cita a Aagesen a la comisión de la dana en el Senado

Después de dos meses y medio parada, y mientras otras vislumbran su final, la comisión de investigación de la dana en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, volverá a tener actividad. Será dentro de semana y media, el próximo lunes 18 de mayo, a las 11 de la mañana, y con un nombre relevante: el de la vicepresidenta tercera del Gobierno central y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; una convocatoria que coincide con otra destacada en el Congreso, la de la comunicadora Maribel Vilaplana.

Así lo ha decidido este miércoles la mesa de la comisión del Senado, controlada por los 'populares', que han decidido continuar con los trabajos de la investigación en la Cámara Alta con el paso de la titular del ministerio del que dependen la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Aemet, los dos organismos estatales en los que la Generalitat (y Vox) ha puesto la responsabilidad por el "apagón informativo" durante la jornada de la catástrofe.

Claro que ese día Aagesen todavía no era la máxima responsable al frente de este departamento, puesto al que accedería casi un mes después en sustitución de Teresa Ribera, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea. En aquel momento Aagesen era secretaria de Estado de Energía, unas competencias alejadas de las responsabilidades que afectaron directamente a la gestión de la dana, no obstante, no le evitará dar explicaciones sobre las actuaciones del ministerio.

La intervención de Aagesen coincidirá en tiempo con la otra comisión de investigación sobre la dana que se celebra en la otra cámara que compone las Cortes Generales: el Congreso. Allí, también por la mañana, también a partir de las 11, será Maribel Vilaplana, la comunicadora que comió con Carlos Mazón el día de la dana y que acudió a testificar ante el Juzgado de Catarroja, quien responda a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre lo ocurrido el 29-O.

La sobremesa entre el entonces president de la Generalitat y la periodista se prolongó hasta las 18.45. En su declaración como testigo, también el dueño de El Ventorro situó la salida de ambos del local entre las 18.30 y las 19.00 horas, cuando no había más clientes. Vilaplana no aportó al juzgado el tique del parking donde aparcó su coche, pero después sí envió a la instructora un justificante que desvelaba un pago en ese aparcamiento a las 19:47, una hora después de la hora en la que habrían salido del restaurante.

Ese 18 de mayo será una jornada intensa ya que después de Vilaplana, en la misma sala, ya por la tarde, será el turno de que comparezca el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien ya ha pasado previamente por el Senado, además de por el Juzgado de Catarroja donde declaró ante la jueza como testigo.

Sin fecha para Mazón

La convocatoria a Aagesen en la comisión del Senado llega 16 meses después de la creación de la comisión y que ha acogido la comparecencia de 26 personas, entre los que destacan profesores de ingeniería, catedráticos en Derecho Civil o arquitectos. La última vez que se reunió esta comisión de investigación fue a finales de febrero para acoger la comparecencia de la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, y desde entonces no ha vuelto a celebrar ninguna otra sesión.

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Ahora, el PP ha decidido reactivarla citando a Sara Aagesen y, por el momento, sigue sin poner fecha a la comparecencia del expresidente valenciano Carlos Mazón, pese a que se encuentra en el listado de comparecientes y ha ido al Congreso y a las Corts. La reactivación en el Senado llega 48 horas después de que PP y Vox decidieran concluir los trabajos de la comisión en el parlamento valenciano, fijando su cierre definitivo en el próximo 27 de mayo.