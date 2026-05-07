El alcalde del Utiel (PP) declara que el ES Alert que se envió en la dana no hubiera salvado vidas

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha sido este jueves el primer edil citado a declarar ante la jueza de la dana. Su testimonio puede ser revelador porque fue el dirigente que optó desde primera hora de la mañana por cancelar las clases en su municipio. Lo hizo, según ha declarado, sin haber recibido ningún aviso de las instituciones, aunque no puedo evitar el fallecimiento de seis personas como consecuencia del desbordamiento del río Magro a partir de las 13 horas. Según ha dicho, cree que el texto que se remitió a través del sistema ES Alert no hubiera podido salvar esas vidas. "Por supuesto que no", ha respondido contundente.

La jueza no solo ha rechazado que se investigue al primer edil sino que le ha puesto de ejemplo por su prevención aquella jornada. En ese sentido, busca que explique la información con la que contaba para tomar la decisión de suspender las clases que, según él, tomó sobre las siete de la mañana, tres horas antes de que se activara la alerta roja en su municipio. La magistrada intenta comparar así su actuación con la de los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

Por ello, la magistrada le ha preguntado durante el interrogatorio si antes del día 29 de octubre "recibió alguna comunicación de alguna institución avisando o previendo lo que podía pasar", a lo que Gabaldón ha respondido que "no", aunque sí recibió un correo cambiando la alerta a nivel rojo sobre las once de la mañana. "Cuando cambia la alerta a roja a media mañana la trasladamos a la población por radio y redes sociales", ha explicado. En otro momento, ha asegurado que actuaron "por instinto" y "sin conocer la magnitud de la catástrofe". "Si no llegamos a cerrar el instituto hubieran muerto alumnos y padres que hubieran ido a por ellos", ha expuesto.

De este modo, ha negado que tuviera contacto con nadie del centro de emergencias autonómico y que nadie le pidió que vigilara los barrancos. Cuando se activó la alerta roja en su municipio, reunió al centro de emergencias local (Cecopal) para las 13 horas "consciente de que se podía desbordar el río" y a raíz de las noticias que iba recibiendo -ha citado al periódico Levante-EMV. Fue entonces cuando preguntó por un grupo de Whatsapp que tiene con otros diputados provinciales: "¿Alguien tiene pajolera idea de lo que hay que hacer?". El Cecopal duró una hora pero ha dicho que "nada presagiaba lo que iba a venir".

El alcalde ha aseverado que fue él mismo quien alertó a los responsables de emergencias: contactó con Pradas a las 14 horas así como con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. "Hasta ese momento nadie pensaba en venir a Utiel", ha declarado. Precisamente, ha sido preguntado por la actuación del departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que dirigían Pradas y Argüeso, como la convocatoria del Cecopi a las 17 horas de la tarde, que la jueza considera tardía. Gabaldón ha dicho desconocer si el órgano de emergencias hubiera podido tomar medidas que le hubieran ayudado, aunque sí ha dicho que el mensaje que se envió a las 20.11 horas a través del sistema ES Alert no hubiera salvado las vidas de los seis fallecidos en la localidad. "Por supuesto que no", ha sentenciado.

Antes de entrar a declarar, Gabaldón ha asegurado: "Aquel día hicimos lo que pudimos" para añadir que intentaron contactar con los responsables de la emergencia "para salvar vidas". Así, ha dicho que la decisión de cerrar los centros educativos del municipio se tomó antes de que comenzara la jornada lectiva, tras consultar con concejales, directores de colegios y la empresa de transporte.

El regidor ha precisado que la resolución estuvo lista "a las 7:05, 7:10" de la mañana, aunque adelantó la comunicación por mensaje ante la imposibilidad de redactar en ese momento el documento formal. "No daba tiempo a hacer en un segundo la resolución, con lo cual lo adelanté por mensaje y luego les remitimos la resolución a todos", ha explicado a su salida del juzgado.

Gabaldón ha subrayado que el motivo de la suspensión no fue la previsión de lluvias extremas en el municipio, sino el peligro en las carreteras para el transporte escolar. Utiel tuvo en ese momento alerta naranja. "Decidimos suspender las clases precisamente porque había riesgo, pero en la carretera, en el transporte escolar", ha afirmado, y ha añadido que la decisión se tomó de forma coordinada con otros alcaldes de la zona, los directores de los centros y los propios concejales.

El alcalde ha reconocido que en ese momento nadie calculó la magnitud de lo que estaba por llegar. "Nadie esperaba esa situación", ha dicho, y sobre su actuación durante la emergencia, ha relatado que desde el Ayuntamiento se realizaron llamadas al 112 y que él personalmente contactó con la consellera; la delegada del gobierno, Pilar Bernabé; el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, y el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, entre otros. "Llamé a quien creía que me podía ayudar, a quien en ese momento pudiera tener el teléfono", ha señalado, y ha precisado que también habló con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. El alcalde estuvo reunido durante la emergencia en el Copal junto a varios concejales.

Respecto al registro de llamadas, Gabaldón ha explicado que ya aportó al juzgado el listado de llamadas emitidas desde su teléfono, y que llevó además una copia en papel. Sin embargo, ha reconocido no disponer del registro de llamadas recibidas, que según le indicaron debe obtenerse mediante orden judicial. "A mí me gustaría también verlas, pero es que no las tengo", ha admitido.

El alcalde no ha podido precisar con certeza si recibió llamadas de determinados interlocutores el día de la catástrofe. "Ese día fue muy largo, fue veintitantas horas y yo no recuerdo", ha dicho, aunque sí ha recordado con detalle las llamadas que realizó él mismo. Ha apuntado que en algún caso pudo haber hablado a través del teléfono de algún conseller, aunque no ha sido capaz de situar esas conversaciones en la fecha exacta del 29 de octubre.

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Gabaldón ha comparecido acompañado de varios concejales del Ayuntamiento de Utiel y se ha mostrado dispuesto a responder a todas las preguntas de la jueza Nuria Ruiz Tobarra. "Vengo a explicar y a contestar todas las preguntas que me hagan y a decir lo que vivimos en Utiel, lo que pasó en Utiel", ha afirmado antes de entrar al juzgado. Sobre si hubo fallos en la gestión de la emergencia, ha preferido no pronunciarse: "Yo no soy quien tiene que decir si falló o no falló".