Camps culmina su órdago a Llorca y presenta 300 'avales' para el congreso (sin fecha) del PPCV

La dirección nacional del PP tiene en vilo a casi todo el partido en la C. Valenciana ante su indefinición sobre el congreso autonómico. El cónclave, que debería servir para sacar de la interinidad a Juanfran Pérez Llorca y oficializar su candidatura para 2027, está aplazado 'sine die' desde el año pasado, cuando Génova activó una gestora y metió en el congelador ese proceso orgánico ante la crisis reputacional generada por la gestión de la dana de Carlos Mazón. Casi seis meses después, Alberto Núñez Feijóo sigue ponderando los pros y los contras de la convocatoria y nadie en el PPCV se atreve a anticipar el veredicto. O casi nadie.

Francisco Camps, que lleva más de un año exigiendo ese congreso con el que aspira a volver a liderar el partido y pelear por la Generalitat, ha vuelto a adelantarse a todos, incluso a la realidad, y ha presentado este jueves los 'avales' exigidos para presentarse al cónclave. Dado que no hay congreso alguno convocado, los documentos carecen de validez legal, pero permiten al expresident exhibir convicción y músculo en un momento en el que algunos en el PPCV cuestionan que llegue a culminar el pulso dadas las escasas opciones de recabar apoyos que le asignan.

Inasequible al desaliento, ha asegurado que no desfallecerá y ha prometido concurrir a ese congreso, si finalmente se convoca. "Sí categórico", ha dicho. También ha negado con rotundidad cualquier aventura al margen de las siglas del PPCV. Camps afirma contar ya con el respaldo de 300 afiliados del partido en la C. Valenciana al día de cuotas. El censo del PPCV es un misterio, si bien tomando el congreso de 2021 en el que se ungió a Mazón, en el que votaron poco más de 6.000 personas, tendría ya el 5 % de apoyos en el bolsillo.

Los estatutos del partido obligan a recoger al menos 500 avales para competir por la presidencia nacional, pero son ambiguos en el caso de las presidencias autonómicas, a las que dan margen. "Para ser proclamado candidato a la Presidencia Autonómica, Provincial o Insular el número de apoyos que se exigen para la proclamación del respectivo candidato será inferior al fijado para la Presidencia Nacional y concretado en el Reglamento Marco de Congresos".

El expresident ha explicado que en Andalucía, el último congreso tras el cambio de estatutos, se exigieron 100. Según sus cálculos, el "máximo" exigible serían 300, que asegura haber conseguido "en 48 horas". Además, ha lanzado un aviso a Llorca al explicar que "muchos" de ellos vienen de la provincia de Alicante y "muchos" de la Marina Baixa, 'territorio' del líder actual.

Con este paso, Camps culmina su pulso a Llorca, reafirmándose como potencial rival en ese también hipotético congreso, pero queda por ver la reacción de Génova a este salto al vacío del expresident. En la sala de máquinas del PP, como ha venido contando Levante-EMV, hay inquietud por que Camps pueda evidenciar cierta fractura interna al plantar cara a Llorca en un eventual congreso. Este sería, según fuentes de la nacional, uno de los motivos por los que Feijóo no se atreve a convocar el cónclave.

En cualquier caso, Camps se muestra convencido de que el congreso se convocará ese 18 de mayo, junto al resto de territorios que lo tienen aparcado, por dos razones. No es información, sino "suposición", ha admitido. Y esa suposición la basa en dos pilares: por un lado, para "preparar" el partido a escala nacional de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027.

Y por otro, porque Llorca, a quien ha reducido a "presidente de la gestora" para remarcar su interinidad, ha "abierto la campaña precongresual" con la colocación de vallas promocionales. Los hechos consumados del president no han gustado a Camps, que exige "igualdad de armas".

"He visto que el presidente de la gestora ha puesto en marcha una campaña interna con vallas por toda la Comunitat Valenciana. Yo llevo desde junio pidiendo al partido el censo para comunicar mi proyecto a los compañeros del PPCV y no he podido hacer lo que veo que hace el presidente de la gestora, una campaña interna"

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"No es una suposicion, sino una realidad: el candidato ha puesto en marcha la campaña. La gestora ha iniciado formalmente el periodo precongresual. Pido igualdad de armas, que el partido apoye mi campaña y me permita contactar con los afiliados para explicar mis motivos", ha insistido.