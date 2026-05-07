Dúo Cassadó: "Nuestra cruzada es que la música clásica llegue a todo el mundo"

Llevan más de un cuarto de siglo como Dúo Cassadó, una de las parejas camerísticas más importantes del país que, además de su repertorio clásico y de homenajear con frecuencia a grandes compositores, no cesa de experimentar, arriesgar e innovar en sus proyectos artísticos. La nueva propuesta de la pianista Marta Moll de Alba y del violonchelista Damián Martínez Marco se llama Esencia de los Elementos, un concierto "para vivirlo" donde la música juega de manera natural con el videoarte en una experiencia sensorial única. Tras su próximo estreno el 26 de mayo en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, el Dúo Cassadó lo presenta el 30 de mayo en el ADDA de Alicante y el 16 de agosto viajará a la Quincena Musical de San Sebastián.

No es la primera vez que el dúo incorpora otras disciplinas artísticas a sus actuaciones. El proyecto anterior, Hechizo y Duende, sumaba el baile flamenco a su propuesta musical con el bailaor Iván Vargas y ahora es el arte visual de Martina Ampuero el que se entrelaza con su música.

El Dúo Cassadó en una de sus actuaciones / INFORMACIÓN

"Esencia de los Elementos es un proyecto para vivirlo como Hechizo y Duende, un poco más 'experiencia', para conectar con el público y no tanto para escucharlo individualmente porque tiene un componente muy escénico y muy especial", avanza Marta Moll, que reconoce su interés "por explorar el tema multidisciplinar porque creo que enriquece mucho. Lo más importante es que cada disciplina tenga su espacio, no que sea una fusión propia ni una transgresión de la música, sino que ambas dialoguen".

A partir de un guion sobre los cuatro elementos de aire, tierra, fuego y agua, y de indagar en el vínculo con la naturaleza -inspirado por el Círculo de Jena, el grupo de intelectuales liderados por Goethe, que buscó esa conexión en el nacimiento del romanticismo alemán- el Dúo Cassadó ha querido rastrear en esa conexión del ser humano con el entorno natural "sobre todo por la época que vivimos, que es un poco disparate con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Necesitábamos encontrar esa esencia en lo más bello del mundo, la naturaleza, la parte más sensible del ser humano; utilizar esos elementos para hablar de cosas que nos importan a todos".

En ese camino han coincidido con Martina Ampuero, "una videoartista muy sensible que ya ha hecho muchas cosas con música clásica, con ópera, con La Fura dels Baus y es una persona con mucha fantasía para que plasmase toda esa idea en el videoarte. Creo que es una propuesta -añade Marta Moll- con mucha fuerza, porque el videoarte tiene algo muy impactante y la música que vamos a tocar es realmente espectacular, toda del siglo XX y XXI".

Repertorio con mayoría de mujeres compositoras

El programa reúne obras de mujeres compositoras como Florence Price, Amy Beach, Lili Boulanger y Karen Tanaka, así como de Max Richter, Philip Glass y Arvo Pärt, en un paisaje sonoro hipnótico que transita entre lo íntimo y lo trascendente.

"Los referentes son siempre hombres, a pesar de haber existido muchísimas mujeres, grandísimas artistas que por temas ajenos a su arte han estado más silenciadas e incluso negadas. Era importantísimo incorporar música de estas compositoras, que es bellísima, y que además enlaza mucho con este sentimiento de conectar con la naturaleza. Es una música tremendamente sensible y el repertorio funciona de manera muy natural y orgánico".

Cartel del concierto / INFORMACIÓN

La pianista admite que le gusta "arriesgar, innovar y retarme" al afrontar este tipo de proyectos "que van un poco más allá" de un concierto y que materializa junto a su compañero Damián Martínez al chelo, "que siempre me sigue en mis locuras", bromea. Ambos componen "una formación muy intimista, pero muy rica y muy flexible para este tipo de propuestas" con las que llegar al gran público.

"A mí me preocupa que la música llegue a todo el mundo, es una de mis grandes misiones, no tanto a la gente joven, que quizá no están en ese momento, pero mi cruzada es esa: intento encontrar la vía de hacer llegar la música clásica a todo el público, porque muchas instituciones no se ocupan de eso, ni se le da a la música el mismo valor que al deporte, por ejemplo", manifiesta Moll de Alba, tras añadir que "no podemos perder la parte más intelectual y más sensible de las personas porque nos hace más empáticas y mejor como sociedad. El gran poder de la música es que nos conecta como humanidad".

Otros proyectos en marcha

Además de estrenar Esencia de los Elementos, el Dúo Cassadó compagina las dos próximas temporadas con un homenaje a Pau Casals en su 150 aniversario, otro a Manuel de Falla y uno más a Beethoven, que iniciará en 2027. También viajará con Hechizo y Duende a Latinoamérica y los intérpretes continúan realizando presentaciones de su programa Hypnotic, muy demandado, además de trabajar ambos como docentes en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco) y Damián Martínez también en ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña). "Estamos on fire", concluye la pianista.