Mazón condiciona la decisión de entregar sus 'whatsapps' a su personación en la causa de la dana

La defensa del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, condiciona la entrega de sus registros de llamadas y mensajes de la jornada de la dana a la resolución del recurso de apelación que tiene pendiente ante la Audiencia Provincial de Valencia, donde reclama personarse como 'preinvestigado' y no en condición de testigo como busca la jueza de Catarroja.

La jueza de la dana acordó aplazar la testifical del expresident a la espera de que la Audiencia resuelva su recurso y acordó también requerir a Mazón para que aportara de forma voluntaria su listado de llamadas entrantes y salientes del 29 de octubre, así como sus mensajes de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería de esa fecha relacionados con la emergencia. El requerimiento es voluntario porque las comunicaciones personales están protegidas y solo se pueden aportar al sumario con el permiso del protagonista.

En el escrito presentado, el abogado del expresident, Ignacio Gally, manifiesta su conformidad con que la declaración testifical de Mazón quede en suspenso hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el recurso. Y asegura que aplicará el mismo criterio a la cuestión de los registros de llamadas y mensajes: la defensa los supedita también al resultado de ese recurso, por lo que ninguna de las dos cuestiones avanzará hasta que el tribunal provincial resuelva.

Cabe recordar que, de personarse bajo esta figura de 'preinvestigado', Mazón contaría con las garantías que tiene un investigado sin estarlo formalmente. Esto es, por ejemplo, acudir a declarar con abogado, evitar responder a las preguntas de las acusaciones o incluso mentir en defensa propia. Pero quizá lo más valioso sería tener acceso a la ingente documentación que obra en la causa y emplearla para preparar su comparecencia ante la magistrada o recurrir las decisiones de la instructora, como cualquier otra parte, en especial aquellas que le puedan afectar directamente.

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La Fiscalía Provincial de Valencia respaldó el recurso de Mazón. El exjefe del Consell sostenía que la magistrada seguía investigando su figura pese al criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que descartó en marzo su responsabilidad penal. Y el ministerio fiscal coincide con la defensa de Mazón y pidió a la Audiencia que acepte su recurso.