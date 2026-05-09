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Morant y Puig exhiben sintonía al inicio del comité nacional

Los socialistas valencianos arropan a la ministra y secretaria del PSPV de cara a las elecciones del año próximo

Arranca el Comité Nacional del PSPV en València con Ximo Puig y Diana Morant

Arranca el Comité Nacional del PSPV en València con Ximo Puig y Diana Morant

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Arranca el Comité Nacional del PSPV en València con Ximo Puig y Diana Morant / JM López

Mateo L. Belarte

Arranca del comité nacional del PSPV para lanzar la candidatura de Diana Morant hacia las urnas de cara a las elecciones previstas dentro de un año. La secretaria general no sólo ha sido arropada por los principales cargos del partido, sino también por figuras históricas como el expresident Ximo Puig, con el que ha llegado a primera hora de la mañana caminando juntos compartiendo incluso el mismo paraguas. La imagen de unidad en torno a la líder es uno de los objetivos buscados por la dirección autonómica con este gran acto, celebrado como es habitual en la sede de UGT de València.

La reunión llega en un momento clave para la formación, a un año de las elecciones autonómicas y municipales, y con el objetivo de activar al partido ante el nuevo ciclo electoral. Los socialistas valencianos buscan reforzar su alternativa al Consell del PP, sostenido por Vox, y movilizar a sus cuadros territoriales de cara a los próximos comicios.

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