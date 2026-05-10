El mensaje de la oceanógrafa valenciana tras bajar del barco del hantavirus: "Adiós, Hondius. Nos vemos el próximo año"

Los 14 españoles a bordo del MV Hondius, el crucero implicado en el brote de hantavirus, han desembarcado este domingo por la mañana en Tenerife y, a continuación, han sido trasladados en avión hasta Madrid con destino final en el hospital Gómez Ulla de Madrid. Entre ellos, se encontraba la oceanógrafa valenciana Aitana Forcen. Ya en la capital, la científica ha querido enviar un mensaje a través de sus redes sociales. Lo ha hecho con una captura de Instagram en la que muestra las vistas desde la ventana de la habitación donde pasará la cuarentena, en principio de 42 días desde el último contacto con un caso sospechoso. Ha acompañado la fotografía con el mensaje: "Good night", aunque estaba atardeciendo en el momento de tomar la instantánea.

Es el segundo mensaje que ha lanzado a través de sus redes sociales. El primero ha sido esta mañana tras desembarcar del navío. Ha publicado una foto del crucero, tomado desde la embarcación en la que era trasladada al puerto, con un mensaje que es toda una declaración de intenciones y que muestran la voluntad de Forcen de volver a la travesía el próximo año: "Adiós, Hondius. Gracias. Nos vemos la próxima temporada". Cabe recordar que la valenciana navegaba como guía de la expedición y estaba muy relacionada con la tripulación.

Quién es Aitana Forcen

La valenciana Aitana F. V. es licenciada en Ciencias del Mar por una universidad valenciana y doctora en Oceanografía Física por la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Investigadora especializada en oceanografía antártica, construyó su carrera científica en el extremo sur del planeta tras instalarse en Nueva Zelanda, donde trabajó en MetOcean Solutions, empresa dedicada al pronóstico marino para el sector privado. En paralelo desarrolló una intensa actividad investigadora: en 2018 dirigía a bordo del buque Tangaroa, del Instituto Nacional de Investigación de Agua y Atmósfera (NIWA), un programa de despliegue de boyas en las aguas profundas del mar de Ross para estudiar la masa de agua más fría y densa del planeta y su relación con el cambio climático. En sus redes sociales se presenta como "exploradora polar" y "entrenadora de alto rendimiento". Su trayectoria le valió en 2023 ser designada jurado de los Premios Jaume I en el ámbito de Protección del Medio Ambiente, uno de los galardones científicos más prestigiosos de España.

Jornada de desembarco

La primera fase de la operación de desembarco de los pasajeros y la mayoría de los tripulantes del crucero 'MV Hondius', afectado de un brote de hantavirus, concluyó este domingo sin contratiempos con la evacuación de 93 personas. Está previsto que mañana por la tarde finalice con la salida de dos aviones de Australia y Países Bajos desde el aeropuerto de Tenerife Sur.

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A las 6.30 (hora local) el crucero llegó al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) y comenzaron los preparativos para iniciar la operación de desembarque y repatriación. Una hora después, miembros de Sanidad Exterior entraron en el buque para evaluar a las 151 personas de 23 nacionalidades a bordo, de las que 147 son personas del pasaje o la tripulación y las otras cuatro, expertos y personal sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).