La consellera de Educación va al choque con los sindicatos y trabaja en planes para un conflicto prolongado

La consellera de Educación, Carme Ortí, se ha manifestado esta mañana en el inicio de la huelga indefinida planteada por todos los sindicatos y no ha evitado el choque con los sindicatos. De hecho, lo ha buscado sin que le preguntaran. En concreto, se ha referido a Marc Candela, del STEPV: “Esa disponibilidad que tienen para acudir a otros actos -Candela estuvo el sábado tres horas en el comité nacional del PSPV-, me gustaría que esa actitud la trasladara a las negociaciones, ha de repensar esa postura de diálogo con esta conselleria”, ha señalado la consellera.

En paralelo, Ortí se ha mostrado comprensiva y abierta al diálogo con el colectivo docente. “La situación que comienza es complicada, porque no responde a un momento puntual. Se arrastra desde hace mucho tiempo. Nos preocupa mucho. Tenemos intención de abordarla con responsabilidad y seriedad y manteniendo los canales abiertos. Nuestra intención desde el primer momento es llegar a acuerdos”, ha señalado la responsable en una entrevista en Les Notícies del Matí, de À Punt.

Con todo, las posiciones ahora mismo parecen alejadas. Pese a que la conselleria trabaja en nuevas propuestas después de que la última fuera calificada de “irrisoria”, Ortí se ha referido a una próximo cita prevista para el 9 de junio. La consellera responsabiliza a los sindicatos: “Si hay intención de volver a sentarse a la mesa que abandonaron, habrá una reunión lo antes posible”.

"Rehenes de los sindicatos"

La consellera mantiene así el tono que estableció el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, la semana pasada, cuando dijo que no permitiría "utilizar a los niños como un chantaje". La administración autonómica también ha enviado una carta a los padres: “Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical”.

Ortí ha hecho referencia a su trayectoria como docente y como inspectora, y se ha mostrado comprensiva con las demandas, asegurando además que se garantizará los derechos de los alumnos, especialmente los de segundo de Bachillerato, que se enfrentan en pocas semanas a las pruebas de acceso a la universidad. Es el escenario que más preocupa en estos momentos.

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Con todo, desde la Generalitat aseguran que se trabaja en diferentes escenarios, incluido una huelga prolongada. “Tenemos medidas para diferentes escenarios y daremos respuesta”, ha dicho sobre las diferentes fases a las que pueda escalar el conflicto.